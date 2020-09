VIL HA KVINNE: Amy Coney Barrett (48) fra New Orleans skal være president Donald Trumps førstevalg. Foto: MATT CASHORE/NOTRE DAME / Reuters

Hun kan bli USAs nye høyesterettsdommer

President Donald Trump sier han vil nominere en kvinnelig dommer til å erstatte avdøde Ginsburg allerede neste uke. Seks av ni høyesterettsdommere i USA vil da være konservative.

Etter at den liberale feministen og høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg (87) døde natt til lørdag etter nesten 30 år i jobben, har kampen om å få fylle plassen hennes startet.

President Donald Trump ønsker å utnevne en ny dommer før valget 3. november. Lykkes han i dette, vil det konservative flertallet blant de ni dommerne som kan sitte på livstid styrkes ytterligere.

Ginsburg hedres i Washington D.C.: – Hun var liten, men en gigant

– Vi ble satt i denne viktige maktposisjonen for å ta avgjørelser for folket som så stolt valgte oss, hvorav den viktigste oppgaven lenge har vært regnet for å være valget av dommere til USAs høyesterett. Vi har denne forpliktelsen, uten forsinkelser! skriver Trump på Twitter lørdag.

Trump: – Ønsker en kvinne

Trump hadde listen over navn han kunne tenke seg inn i høyesterettsbygningen klar lenge før 87-åringen døde. I forrige uke føyet han til enda 20 navn på denne listen.

Nå er Det hvite hus i gang med å finne Ginsburgs etterfølger.

Lørdag kveld norsk tid sier Trump på en pressekonferanse at han tror han vil komme til å nominere en kvinne, og at han trolig vil offentliggjøre hvem allerede neste uke. Trump gjentar at han foretrekker en avstemning før presidentvalget.

I gjennomsnitt har det tatt 69 dager å godkjenne en dommer, ifølge Kongressens forskningsorgan.

Dette skal være Trumps topp tre

Fredag kveld navnga Trump sine tre mest aktuelle kandidater i en samtale med Kentucky-senatoren Mitch McConnell, ifølge kilder til The New York Times:

Amy Coney Barrett (48) fra New Orleans. Jusprofessoren skal være Trumps storfavoritt. Barrett er populær blant abortmotstandere, og var blant finalistene i den forrige runden da ny høyesterettsdommer skulle utnevnes. Den gang sa Trump at han «sparte henne til Ginsburg». Barrett vokste opp i New Orleans som én av syv søsken i en katolsk familie, og har selv fått syv barn og er i dag en praktiserende katolikk. Ved flere anledning er det blitt stilt spørsmål om hennes tro gjør hennes moralsk fordømmende i rettspraksisen.

Barbara Lagoa (52) fra Miami. Cubanskamerikaneren Lagoa var den første med latinobakgrunn til å bli dommer i høyesterett i hjemstaten Florida.

Amul R. Thapar (51) fra Michigan. Ettersom Trump sier offentlig at han ønsker en kvinne, er Thapar mindre trolig. Han har vært aktuell for høyesterett i lang tid.

Lørdag kveld omtalte Trump både Coney Barrett og Lagoa som «høyt respekterte» dommere, da han snakket med pressen før avreise til North Carolina.

Abortmotstander

Amy Coney Barrett er katolsk, og sosialt konservativ. Som ansatt ved det katolske universitetet Notre Dame i Indiana har Barret vært tilknyttet anti abort-gruppen Faculty for Life. I 2015 undertegnet hun et felles brev der hun stilte seg bak «verdien av menneskeliv fra unnfangelse til naturlig død», og at ekteskapet er «basert på en uoppløselig forpliktelse mellom en mann og en kvinne».

Hun har kritisert Roe v. Wade, den sentrale domsavgjørelsen i Høyesterett fra 1973 som førte til at abort ble legalisert i USA. Hun har imidlertid også sagt at det er lite sannsynlig at retten vil gjøre om på denne beslutningen, skriver Forbes.

I 2018 uttalte Barrett at kontroversen om abort nå, handler om finansiering.

– Det er et spørsmål om hvorvidt aborter skal være offentlig eller privat finansiert, sa hun.

Får støtte

Senator Lindsey Graham, som leder Senatets justiskomité, har sagt at han støtter Trumps forsøk på å lande prosessen før valget. Han lover å kalle inn til avstemning av den kandidaten Trump foretrekker.

Demokratene, og Ruth Bader Ginsburg Selv like før hun døde, har bedt om at man venter med å nominere en ny høyesterettsdommer til etter valget.

Den nye høyesterettsdommeren må godkjennes av Senatet, der republikanerne har flertall. Enkelte republikanere har uttrykt skepsis til å utnevne en ny dommer på så kort tid, og dersom fire republikanere i Senatet skulle vende Trump ryggen i denne saken, kan det i teorien stanse en nominasjon.

Det skjedde da høyesterettsdommer Antonin Scalia døde mens Barack Obama var president: Republikanerne hadde flertall i Senatet, og blokkerte dommeren Obama ville nominere. Det gjorde de frem til Trump ble valgt, og Trump nominerte Neil Gorsuch.

Hans tredje høyesterettsdommer

Trump har allerede utnevnt to høyesterettsdommere i sin første presidentperiode: Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Dersom han nå får innsatt en tredje dommer, blir det konservative flertallet i retten seks mot tre – en vekting som vil være låst i mange år fremover.

Dersom Trump-leiren mot formodning ikke rekker å utnevne en ny høyesterettsdommer før valget, og demokratenes Joe Biden vinner, vil Biden kunne utnevne en liberal dommer som kan påvirke beslutninger om rett til abort, miljøreguleringer, presidentens myndighet og stemmerettsregler i lang tid fremover. Og selv om Trump vinner, frykter Republikanerne også at flertallet i Senatet går tapt slik at han ikke får godkjent sin kandidat, skriver NTB.

Sammensetningen i høyesterett har vært gjenstand for voldsomme politiske konflikter opp gjennom årene, og med de ulike balansene har det kommet store endringer for det amerikanske samfunnet. Det er Høyesterett som tolker grunnloven, og som dermed har makt til å erklære hva som er lovlig.

Publisert: 20.09.20 kl. 01:18