IMPONERTE IKKE LØKKE: President Donald Trump kom med utallige angrep på Joe Biden underveis i debatten. Foto: Win McNamee / AFP

– Trumps oppførsel var en nasjonal skam

USA-ekspert Eirik Løkke mener at det er vanskelig å fordøye den første debatten i presidentvalget 2020.

For mindre enn 10 minutter siden

– Trumps oppførsel var en nasjonal skam. Jeg tror vi aldri har sett lignende. Det var avbrytelser og løgner om hverandre, sier Eirik Løkke til VG. Løkke er rådgiver i den liberale tankesmien Civita.

Han vil ikke automatisk utnevnte Biden til vinner, heller.

– Biden greide seg jo bra ... eller greit. Han greide å holde i det. Han ble jo møtt med en tirade av påstander og løgner om familien. Han hadde ikke en lett oppgave, men han dummet seg ikke ut og det var det viktigste for alle som var bekymret for demens. Det var det ingen tegn til.

Løkke mener dog at det var et selvmål av Biden å ikke fordømme Antifa skikkelig. Biden valgte i stedet å hevde at Antifa ikke er en organisasjon.

– Ikke et veldig stort selvmål, men det er så lett å unngå det.

– Kunne ha sikret moderate

Trump utmerket seg på sin side ved å ikke å ta avstand fra hvite nasjonalister.

– For å si det sånn, så er ikke det spesielt overraskende, men at han er så uklar på dette spørsmålet på debattscenen ... Han kunne ha sikret seg de moderate republikanerne, men Trump svarer ikke spesielt strategisk på spørsmål. Hadde han vært strategisk, hadde han nok ikke stilt opp på så mange intervju med Bob Woodward, påpeker Løkke.

Løkkes teori er at Trump muligens forsøkte å gjøre debatten så kaotisk at velgere som ikke er spesielt interessert i politikk skal miste resten av interessen og la være å stemme.

Hjemmesitterne kostet jo Hillary Clinton ved forrige valg, poengterer Civitia-rådgiveren.

IKKE IMPONERT: Eirik Løkke synes president Trump gjorde en særdeles dårlig figur. Foto: CF-WESENBERG

– PR-katastrofe for USA

Løkke mener også at ordstyrer Chris Wallace fikk en meget vanskelig jobb, men stilte gode spørsmål i jakten på skikkelig substans.

Uten særlig hell, for så vidt.

– Det var en nasjonal skam, det Trump leverte, gjentar Løkke, før han fortsetter:

– På en måte var det ikke spesielt overraskende, men på den annen side er det vanskelig å ta innover seg at presidenten i USA oppfører seg på den måten. For en katastrofe for USA internasjonalt!

– Dette var en PR-katastrofe av dimensjoner for USA, der de demonstrerer den triste tilstanden til det amerikanske demokratiet, konstaterer Eirik Løkke.

– Vil debatten gjøre utslag på meningsmålingene framover, tror du?

– Jeg tror ikke det. Om noe, tror jeg at det får et lite utslag til fordel for Biden, men jeg tror ikke den vil få mye å si.

Publisert: 30.09.20 kl. 05:30

