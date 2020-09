NÆR RUSSLAND: Fregatten «Thor Heyerdahl» dro øst for Varangerfjorden og var bare 50 nautiske mil fra Russlands kyst, i et britisk-ledet tokt tidligere i september. Foto: Marit Hommedal / NTB

Norsk fregatt seilte inn i Russlands økonomiske sone

USA og Storbritannia ønsker å øve mer med krigsskip i Barentshavet, i havområdene nær Russland. Det setter Norges ønske om å holde lav spenning overfor Russland, under press.

8.september sendte regjeringen en norsk fregatt, KNM «Thor Heyerdahl» inn i Russlands økonomiske sone, i en britisk-amerikansk-norsk flåteøvelse i Barentshavet. På det nærmeste skal de ha vært 50 nautiske mil fra land.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at den økende militære aktiviteten i nordområdene gjør balansegangen mellom avskrekking og beroligelse mer krevende, innrømmer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i et brev til Stortinget.

Norske fartøyer deltok ikke under en øvelse i mai, da britiske og amerikanske marinefartøyer seilte inn i Barentshavet og opererte i internasjonalt farvann nord for de russiske marinebasene på Kola.

Men 8.september var britene og amerikanerne tilbake i Barentshavet, og denne gang deltok Norge med en fregatt.

Ifølge nettavisen Barents Observer var det første gang på mange år at en norsk fregatt seilte øst for Varangerfjorden uten en invitasjon fra den russiske marinen.

Den norske deltagelsen vakte oppsikt.

Den ble tolket som stikk i strid med uttalelser som Forsvarets operative sjef, generalløytnant Rune Jakobsen, ga til VG i sommer:

– Vi skal bevare lavspenning i nord. Hvis vi opererer sammen med amerikanske styrker eller andre allierte styrker utenfor Russlands ubåtbaser på Kola, så bidrar det til høyere spenning, sa Jakobsen i VG-intervjuet.

– Selvråderett står på spill

Den norske deltagelsen fikk Rødt’s stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til å spørre Bakke-Jensen om hvorfor ikke advarselen fra Forsvarets operative sjef, om å ikke provosere Russland, ble lyttet til.

– Norges selvråderett står på spill hvis vi ikke klarer å holde på våre selvpålagte restriksjoner. Alle kan se at vi er under press fra USA og Storbritannia her, sier Moxnes til VG.

Økende interesse er positivt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i svaret til Moxnes at det er økt russisk aktivitet og russernes modernisering av sitt militære apparat som forklarer økt alliert aktivitet i nordområdene:

– Utviklingen på russisk side medfører at våre allierte viser økende interesse for å være til stede i nord. Alliert aktivitet og nærvær, også i nord, er positivt fordi norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk baserer seg på støtte fra allierte land i krise og krig, sier forsvarsministeren til VG.

Norge påvirker gjennomføring

Norske regjeringer har gjennom mange år forsøkt å få større interesse fra NATOs side for nordområdene. Når de nå åpenbart har lyktes med det, oppstår dilemmaet med at Norge ikke lengre bestemmer tilnærmingen til Russland i Barentshavet helt alene.

Slik omtaler Bakke-Jensen forløpet til toktet i september:

– Storbritannia som ledernasjon, og USA, hadde planlagt en seilas inn i Barentshavet. Så meldte vi oss på. Før vi seilte sammen, redegjorde vi for vår politikk og våre egne restriksjoner, sier Bakke-Jensen.

Han fastholder imidlertid at den norske deltagelsen gjorde at denne øvelsen i september skjedde innenfor det Norge mener er ansvarlige rammer:

– På forhånd var vi enige om en planlagt seilas. Vi har inntrykk av at det blir satt pris på fra russisk side at vi er med og påvirker gjennomføring av øvelser, sier forsvarsministeren.

Normalt operasjonsområde

Generalløytnant Rune Jakobsen ønsker ikke å kommentere denne øvelsen, eller svare på spørsmål om han følte seg overkjørt da regjeringen likevel sendte en norsk fregatt til samøvelsen i september.

Men det er neppe siste gang at dette dilemmaet oppstår. I et intervju med den britiske avisen Daily Express tidligere i september, sa britenes forsvarsminister Ben Wallace at nordområdene i fremtiden vil bli et «normalt operasjonsområde» for britiske overflatefartøyer.

«Norge ikke brukt store nok ressurser på Forsvaret til selv å stå opp mot Russland ved å være til stede i de enorme havområdene. Politikerne har ikke vært villig til å finansiere tilstrekkelige ressurser til havs», sa professor Tormod Heier ved Forsvarets Høyskole til VG i sommer.

PS: Grensen for et lands territorium går 12 nautiske mil utenfor kysten. Havet utenfor 12 mils-grensen er internasjonalt farvann med rett til fri seilas, selv om den økonomiske sonen 200 mil fra land gir kyststaten rett til ressursene i og under havet.

