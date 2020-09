NYLIG MØTE: Jared Kushner, president Trumps svigersønn og rådgiver, sammen med Bahrains kronprins Salman bin Hamad Al Khalifa tidligere i september. Foto: Bahrain News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Trump: Avtale mellom Bahrain og Israel

President Donald Trump har på Twitter lagt ut det som skal være en felles erklæring mellom Israel og Bahrain, hvor de er enige om å etablere fulle diplomatiske relasjoner.

– Dette er et historisk gjennombrudd for fred i Midtøsten, står det i erklæringen Trump har lagt ut på Twitter.

Flere nyhetsbyråer melder at Israel og Bahrain skal ha kommet frem til en diplomatisk avtale. Dette skal blant annet involvere at landene oppretter ambassader og ambassadører til hverandre.

Nyhetsbyrået AP skriver at Bahrain nå anerkjenner Israel.

Donald Trump skriver fredag kveld videre på Twitter at «våre to gode venner Israel og Bahrain er enige om en fredsavtale».

Avtalen går ut på at landene skal normalisere forholdet til hverandre og er ikke å se på som en fredsavtale.

Avtalen kommer en måned etter at Israel og De forente arabiske emirater ble enige om å normalisere forholdet sitt.

Bahrain skal, ifølge Trump, ha akseptert en invitasjon om å komme til Det hvite hus 15. september for å signere en «historisk erklæring om fred» sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og De forente arabiske emirater.

Ifølge The New York Times skal avtalen mellom Israel og Bahrain i stor grad ha blitt fremforhandlet av Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Avisen skriver også at avtalen er enda et tegn på at dynamikken i Midtøsten er i endring, ved at arabiske land trekker nærmere Israel med den følgen at palestinerne blir mer isolert.

