Fenika Miller (t.h.) er glad for at Lavina Pitts ønsker å registrere seg for å velge. Datteren Raffalla må derimot ennå vente noen år.

Svarte, stolte og kanskje avgjørende – slik vil de vinne vippestaten

WARNER ROBINS, GEORGIA (VG) Med hjelp av en minibuss og høylytt James Brown-musikk håper Fenika Miller (45) å gjøre Georgia til en «blå» stat for første gang på nesten 30 år.

«SAY IT LOUD! I’M BLACK AND I’M PROUD»

James Browns stemme dundrer ut vinduene mens den svarte minibussen kjører rundt i nabolagene i småbyen Warner Robins i delstaten Georgia.

«But I say we won’t quit movin’ until we get what we deserve», fortsetter soullegenden.

Inne i bussen, som blant annet er lakkert med ordene «We got power» på siden, sitter 45 år gamle Fenika Miller. Ikke en eneste gang siden hun fikk stemmerett har en demokratisk presidentkandidat vunnet hjemstaten hennes. Sist det skjedde var da Bill Clinton slo George Bush senior i 1992.

I år kan det skje igjen. Georgia er en vippestat. Seneste samme dag som VG kjørte rundt med Miller i bussen viste en meningsmåling dødt løp mellom Donald Trump og Joe Biden.

– Vi jobber hardt. Vi jobber SÅ hardt for at Biden skal vinne, sier Miller.

Hun er feltorganisator for organisasjonen Black Voters Matter. Deres store mål er å sørge for at svarte amerikanere bruker stemmeretten for å sørge for at folk som bryr seg om det som er viktig for dem blir valgt. Enten det er presidentvalg, eller lokalvalg.

– For ofte har politikere kommet her og bedt om vår stemme. Så ser vi de ikke igjen før fire år senere, når de vil ha vår stemme igjen. De er ikke her og ser hvilke utfordringer vi har. Det er på tide med endring, sier Miller.

Og som James Brown synger; de kommer ikke til å stoppe før de har fått det de mener de fortjener.

Men for at det skal skje må de sørge for at flere kommer ut og stemmer. Det er det dagens minibusstur handler om; å sørge for at folk får informasjon de trenger for å kunne registrere seg for å stemme ved høstens valg.

REGISTRERER SEG: Rashain Tomlin (snart 18) ønsket å registrere seg som velger fordi kjærestens mor stiller til valg i et av de lokale valgene. Han fikk hjelp av Janiah Henry til å fylle ut det nødvendige skjemaet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tror på de unge

På feltkontoret sitter Janiah Henry (18) og tar imot folk som kommer for å registrere seg som velgere. Det svarte munnbindet hennes er tydelig: «It’s about us». Hun sier hun ikke er så opptatt av hvilket parti kandidaten kommer fra så lenge hun, eller han, også jobber for rettighetene til de som ser ut som henne. Det handler om dem.

– Biden var ikke mitt førstevalg, men vi kan jobbe med ham. For meg som svart kvinne var det et viktig øyeblikk da han valgte Kamala Harris (også svart kvinne journ.anm.) som sin visepresidentkandidat, sier Henry.

Republikanernes Donald Trump er en uaktuell kandidat, forklarer hun. En rasist som misbruker makten sin, mener hun. 18-åringen tror unge, svarte mennesker som henne kan påføre ham tap i Georgia i november. Hun sier hun ser et økende engasjement.

– Jeg jobber frivillig her fordi jeg mener det er viktig å nå ut til de unge. Vi har stemmerett. Vi må bruke den. Vår stemme er vår makt.

Pensjonisten LaTrise Stegal jobber også frivillig og sier de unges engasjement gir grunn til håp. Men hun har en klar oppfordring til dem:

– Det er bra at dere er ute i gatene og demonstrerer mot det dere ser på som en urett mot den svarte befolkningen. Men den aktivismen må materialisere seg i faktiske stemmer. Stemmeretten er vårt viktigste våpen, slår hun fast.

Fenika Miller får klem av en av Warner Robbins' innbyggere, som setter pris på jobben hun gjør.

Har ikke tid

Tilbake i minibussen roper Fenika Miller plutselig «Stopp!» til sjåføren, som også er hennes far. Hun har sett noen unge menn i en bil på en bensinstasjon. Hun hopper ut og løpet bort til dem. Spør om de har registrert seg for å stemme. Ikke alle har. De får med seg en flyer og en oppfordring.

Mens vi står utenfor stasjonen kommer flere til. De fleste sier de planlegger å stemme. Ingen av de vi møter denne formiddagen sier de skal stemme på Donald Trump. Én har riktig nok ikke bestemt seg.

Det har derimot mekanikeren Mike Mayfield (58).

– Det er bra dere er her ute og gir folk et lite dytt mot stemmelokalene, sier han til Miller.

– Særlig etter at Ruth Bader Ginsburg døde. Det er ikke bra at Trump får satt inn nok en konservativ dommer. Det vil vi slite lenge med, sier den høyvokste mannen.

McCains tidligere kampanjesjef om Trump: «Den verste presidenten i vår historie»

SKAL STEMME: Mike Mayfield er godt oppdatert på valget, og har klare meninger om presidenten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Heller ikke han ser på Biden som sin optimale kandidat, men mener fire nye år med Trump ikke går. Særlig ikke for den svarte delen av befolkningen.

– Det har vi rett og slett ikke tid til. Han er en splittende rasist.

– Tror du det er mulig for Demokratene å gjøre Georgia «blå» og vinne her i år?

– Ja, dersom vi kan overvinne velgerundertrykkelsen. Men det er et stort «dersom», sier Mayfield.

– Ren rasisme

Han, som flere andre vi møter denne dagen, mener republikanerne over flere år har gjort en rekke grep for å gjøre det vanskeligere for svarte i Georgia å stemme. Fenika Miller skyter inn, som et eksempel, at foran guvernørvalget for to år siden stengte de ned et valglokale like ved der vi befinner oss. Et område der det nesten bare bor svarte mennesker.

– Og det er ingen offentlig transport her. Da blir det for mange fattige, svarte vanskelig å komme seg til stemmelokalene, sier hun.

Mayfield er klar på hvorfor han tror dette blir gjort:

– Fordi de vet at vi i antall er flere enn dem om noen år. Tror du ikke de er redde for det? De er livredde, skal jeg si deg. De frykter de skal miste den makten de har hatt og alle sine «hvite privilegier». Det de driver med er ren rasisme. Alt vi krever er likhet for alle, sier han.

MUNNBIND: Lydia Releford (19) jobber frivillig for Black Voters Matter. Foto: Thomas Nilsson / VG

Titusener stemmer å hente

Flere av de vi møter gjennom dagen snakker om da den svarte demokraten Stacy Abrams nesten klarte å slå den hvite republikaneren Brian Kemp i guvernørvalget for to år siden. De mener han jukset seg til seieren ved ulike former for velgerundertrykkelse mot svarte velgere.

Ifølge en faktasjekk gjort av Washington Post finnes det argumenter for å hevde det, men det finnes også argumenter for det motsatte. Det er komplisert, konkluderte de, og viste blant annet til en professor som sa at ettersom rase og partitilhørighet er så overlappende vil diskriminering mot demokrater på mange måter også bli diskriminering mot svarte velgere.

Selv om kanskje ikke motivet er rasistisk.

I Georgia er nesten en av tre innbyggere svarte. I valget i 2016 stemte 89 prosent av svarte velgere i USA på Hillary Clinton. Men bare 6 av 10 av alle svarte med stemmerett gikk til stemmelokalene (andelen hvite som stemte var ikke mye høyere).

Fenika Miller tror det tallet må bli høyere dersom man skal klare å stanse velgerundertrykkelsen hun mener finnes.

– Vi vet det finnes titusener der ute, sier hun og lister opp ulike distrikter i Georgia og hvor mange flere potensielle svarte velgere det finnes i hvert av disse.

– Dette valget vil avgjøre livene til fremtidige generasjoner. Vi kan ikke tillate at vi blir satt flere tiår tilbake, fortsetter hun.

Svarte kan avgjøre

Nå har 45-åringen snakket seg varm:

– Vi har antallet som skal til for å snu denne staten. Vi må bare klare å engasjere dem og mobilisere dem, for dersom vi overvelder systemet med stemmesedler, så kan ikke de lenger underminere våre stemmer.

– Så svarte velgere kan bli de som avgjør denne staten i Bidens favør?

– Ja, definitivt. Svarte mennesker kan avgjøre et hvilket som helst valg i Georgia dersom de ønsker det. Det er nok av oss til å få til det. Folk må bare tro på at de har makten til å gjøre det. Det har vi, slår feltorganisatoren fast.

ORGANISATOR: Fenika Miller forteller at hun ble politisk engasjert allerede som 12-åring. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bussen kjører nedover en boliggate. På begge sider av veien er det små, slitte hus. Nesten i fart hopper Miller av. Hun har fått øye på en kvinne i en døråpning.

– Har du registrert deg for å stemme, spør hun?

– Nei, svarer Lavina Pitts (32), som har datteren Raffalla (1) på armen.

Men hun vil gjerne gjøre det.

– Det er bra dere gjør dette. Jeg skal stemme på Biden. Vi trenger hjelp for å vinne, sier Pitts.

Fenika Miller smiler, og gir henne en «high five».

En stemme til er sikret.

Publisert: 11.10.20 kl. 23:12

