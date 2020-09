«NO MORE BULLSHIT»: Joe Artmont holder opp et Trump-munnbind med teksten «Trump 2020 – No more bullshit». Foto: Thomas Nilsson / VG

Misliker Trump sterkt, men vurderer å stemme på ham

WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA (VG) Coronakrisen har rammet fembarnsfaren Joe Artmont (38) hardt. Derfor selger han Trump-effekter selv om han sier han hater presidenten.

Nå nettopp

– Om jeg er Trump-supporter? Nei, men jeg er glad i penger. Haha ...

Rett rundt en sving langs Highway 309 like nord for småbyen Wilkes-Barre i Pennsylvania står en liten trailer på en parkeringsplass ved siden av veien. Det er så vidt du rekker se den før du har kjørt forbi, men den er likevel ikke til å unngå å legge merke til.

Traileren er åpen på langsiden. Det henger rekker med T-skjorter med Trump-slagord på. To store pappfigurer er satt opp i ene enden. En av Donald Trump og hans kone Melania. En der hodet til Donald Trump er montert på kroppen til «Rambo».

De berømte Make America Great Again-capsene er selvsagt der også. Både i klassisk rødt og i kamuflasjefarger. Og disse dager, og selv om presidenten selv ikke har for vane å bruke dem, ligger det flere ulike Trump-munnbind på disken. «Trump 2020 – No more bullshit» står det på den ene.

– Men det er ut av hans munn all dritten kommer. Jeg er så lei av det, smeller det fra Joe Artmont mens han viser VG det nevnte munnbindet.

les også Bruce Springsteen til Donald Trump: – Få på deg et jævla munnbind

Ble corona-sparket

Egentlig stoppet vi for å snakke med en Trump-velger. Vi antok at mannen som sto langs veien og solgte alle disse Trump-effektene støttet presidenten. Men Artmont forteller at han har helt andre motiv.

– Jeg har for mange unger til ikke å tjene penger. Jeg har fem døtre, og til og med et barnebarn. Jeg må ta vare på familien, sier mannen, som bare er 38 år, og slår oppgitt ut med armene.

Han hadde jobb i en industribedrift i distriktet. Så kom coronaviruset. Kort tid etter kom oppsigelsen. Arbeidsgiveren mistet inntekter og hadde ikke lenger råd til å beholde alle ansatte. For den nesten tannløse mannen, som allerede hadde dårlig råd, var det krise å miste jobben. I en slik situasjon må man ta de mulighetene som byr seg.

TRAILER: Joe Artmont selger Trump-effekter til presidentens tilhengere. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg kunne like gjerne ha solgt Biden-effekter. Det ville vært akkurat det samme for meg.

Det er ikke han som eier den enkle forretningen, men han har i alle fall en lønning å se frem til igjen.

les også Faren døde av corona – nå skylder Kristin (39) på Trump

27 millioner amerikanere uten jobb

Coronaviruset har rammet den amerikanske befolkningen hardere enn noe annet sted i verden. Over 190.000 mennesker har mistet livet og nesten 6,4 millioner amerikanere er bekreftet smittet av viruset, viser VGs oversikt.

Pandemien har satt utrolig mange ut av spill, og økonomien lider.

Artmont er ikke alene om å ha mistet jobben. Hver uke siden i sommer har én million nye arbeidsledige amerikanere søkt om dagpenger. På det verste var det 27 millioner amerikanere som fikk ledighetstrygd.

Les også: Frisøren Devin jobbet under lockdown – risikerte bøter

De føderale myndighetene svarte med en krisepakke 2.200 milliarder dollar, slik at folk fikk betalt husleien og gjort nødvendige innkjøp. Trump utstedte presidentordre for å få utsatt skatt og forlenget arbeidsledighetsstønad for de coronarammede. Nå har pilene så smått begynt å peke oppover, med noe færre dagpengesøknader hver uke, og flere tilbake i jobb.

Avviser ikke Trump-stemme

Coronapandemien og den økonomiske situasjonen vil bli helt avgjørende spørsmål i valgkampen.

Hatet mot Trump til tross, Artmont forteller at han faktisk likevel kan komme til å stemme på den sittende presidenten i november.

– I 2016 stemte jeg på Hillary Clinton. Hun var det minste av to onder. Nå vil jeg seg TV-debattene som kommer, for å finne mer ut av hva Joe Biden står for. Særlig når det kommer til helsesystemet og coronaviruset, og jeg vil vite hva han vil gjøre for våre militære styrker.

PAPPFIGURER: Donald Trump og kona Melania og Donald Trump som «Rambo». Foto: Thomas Nilsson / VG

Kanskje ikke rart at de tingene betyr noe for selgeren som ikke bare mistet jobben og helseforsikringen på grunn av coronaviruset, men som også forteller at hans kones bror ble drept i Irak.

Han er ikke imponert over hva han har hørt på nyhetene i det siste om hva Donald Trump angivelig skal ha sagt om folk i militæret.

– Verden gikk nedover etter at Trump tok over makten. Jeg skulle ønske Barack Obama fremdeles var president. Jeg synes han gjorde en god jobb. Egentlig kan jeg ikke komme på noe jeg liker med Trump.

– Men hvordan kan du da vurdere å stemme på ham?

– Fordi jeg ikke vet nok om Biden ennå. Og stemme skal jeg uansett, avslutter Artmont.

Publisert: 14.09.20 kl. 21:23

Les også