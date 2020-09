KAMPER: Kampene mellom armenske separatister og aserbajdsjanske styrker øker i omfang. Bildet er håndplukket av det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet i den åpenbare propagandakrigen som også pågår. Foto: Azerbaidjans Defense Ministry

Kampene tar seg opp i Nagorno-Karabakh: – Putin har interesser på begge sider

– Den russiske presidenten Vladimir Putin har ingen interesse av at den militære konflikten mellom armenske separatister og aserbajdsjanere eskalerer, sier Nupi-forsker, Helge Blakkisrud, til VG.

Nå nettopp

Den norske eksperten på forholdene i Kaukasus ser en fare for at en alvorlig eskalering kan komme til å skje, trass i Putins ønsker og internasjonale oppfordringer til partene om å stoppe de militære kampene.

De siste tre dagene skal rundt 100 mennesker ha blitt drept, sivile på begge sider medregnet. Onsdag skal en militærbase i Armenia ha blitt rammet av et granatnedslag fra Aserbajdsjanske styrker.

SKADET: Bildet er lagt ut av det armenske utenriksdepartementet og skal vise kirurgi utført på det som hevdes å være en sivil armener. Foto: ARMENIAN FOREIGN MINISTRY PRESS OFFICE / HANDOUT / ARMENIAN FOREIGN MINISTRY

– Omfanget av kamphandlingene, både hos de armenske separatistene og det aserbajdjanske militære styrkene, har neppe vært større siden våpenhvilen trådte i kraft i 1994. Det virker mer alvorlig nå enn de jevnlige trefningene som finner sted langs kontaktlinjene. Og i tillegg ser vi at Tyrkia i øyeblikket spiller en lite konstruktiv rolle, sier Helge Blakkisrud.

Droner og jagerfly

En talsperson for det armenske utenriksdepartementet, Anna Naghdalyan, sier at tyrkiske militære eksperter bistår Aserbajdsjan i kampene og at Tyrkia også har forsynt «broderfolket» med droner og jagerfly, skriver Al-Jazeera.

Aserbajdsjan har benektet disse beskyldningene, mens Tyrkia offisielt har bedt om en stopp i krigshandlingene. Nasjonene Tyrkia og Aserbajdsjan er språklig og kulturelt nært knyttet til hverandre.

Klikk for å aktivere kartet

– Armenerne er kristne og aserbajdsjanerne er i hovedsak sjiamuslimer. Dreier denne konflikten seg egentlig om religion?

– Etnisk tilhørighet spiller en viktigere rolle enn religion. Allerede i Sovjettiden prøvde armenere i enklaven Nagorno-Karabak å få Moskva til å godta at de ble en del av den sovjetiske republikken Armenia. Hele Kaukasus er et etnisk lappeteppe. Den etniske konflikten blusset for alvor opp på slutten av Sovjet-perioden, og ble til en åpen krig i årene 1991 til 1994, sier Blakkisrud.

– Hva kan Russland gjøre i den farlige situasjonen som igjen har oppstått i Kaukasus?

– Vladimir Putin vil først og fremst ha en videreføring av status quo. Han er i hvert fall ikke interessert i at det utvikler seg til ytterligere militære kamper og konfrontasjoner, sier Nupi-forskeren.

les også Russland og NATO møtes også i Kaukasus-krig

INFERNO: Armenske forsvarsdepartementet har offentliggjort et bilde av en etnisk armensk soldat fra kampene i den omstridte enklaven Nagorno-Karabakh. Foto: ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE / X80001

Tirsdag kommer FNs sikkerhetsråd sammen til et krisemøte bak lukkede dører, etter at Frankrike og Tyskland sterkt ivret for at den betente situasjonen øyeblikkelig måtte tas opp til behandling.

Nagorno-Karabakh er ikke anerkjent som selvstendig stat av noen av verdens land. Enklaven blir regnet om en del av Aserbajdsjan, selv om innbyggerne i all hovedsak er armenere.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters hevdes det fra Kreml at Russland hele tiden er i kontakt med Tyrkia, Armenia og Aserbajdsjan. Moskva sier at støtte til en av partene bare bidrar til å øke spenningen og helle bensin på bålet.

Publisert: 29.09.20 kl. 20:18

Mer om Aserbajdsjan Konflikt Tyrkia