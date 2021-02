PROGRAMLEDER: Lou Dobbs. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Fox tar Trump-støttespiller av lufta

Fox Business tar sitt mest populære show «Lou Dobbs Tonight» av lufta.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser selskapet fredag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Som vi sa i oktober, Fox News Media vurderer jevnlig programendringer og vi har planer for å lansere nye formater tilpasset resultatet av presidentvalget. Dette er en del av de planene, sier en talsperson for Fox ifølge nyhetsbyrået.

«Lou Dobbs Tonight», som ifølge CNN er Fox Business’ mest populære program, var en to timer lang ettermiddagssending, som fra og med mandag erstattes med «Fox Business Tonight». Det nye programmet skal trolig ledes av Trumps tidligere økonomiske rådgiver Larry Kudlow.

Dobbs, som tidligere har jobbet i CNN, ønsket ikke å kommentere nyheten overfor Reuters eller sin tidligere arbeidsgiver. «Programmet har vært på lufta siden 2011.

les også Trump og Fox: Fra kjærlighet til konflikt

Nyheten om at programmet tas av lufta kommer dagen etter det ble kjent at Fox News saksøkes for 23 milliarder kroner av selskapet Smartmatic. Selskapet, som leverte teknologi i forbindelse med presidentvalget i USA i november, krever erstatning for påstander om valgfusk. De nevner også flere av Fox’ profiler i søksmålet, blant annet Lou Dobbs.

Programlederen har flere ganger vist sin støtte til tidligere president Donald Trump i sine programmer.

– Lou Dobbs er og var stor. Ingen elsker USA mer enn Lou. Han hadde en stor og lojal følgerskare, som vil følge nøye med på hans neste trekk, og følgerne inkluderer meg, sier Trump i en uttalelse ifølge Reuters.