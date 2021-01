forrige







fullskjerm neste PLYNDRET BUTIKKER: Noen av demonstrantene knuste butikkvinduer og tok seg inn for å hente ut varer, ifølge politiet.

Nederland: Flere titalls pågrepet etter plyndring og opptøyer

Politiet i Nederland har mandag brukt vannkanoner og tåregass mot sinte demonstranter. Over 70 personer er pågrepet etter «plyndring og hærverk».

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Demonstrantene vandaliserte, plyndret ulike forretninger og kastet steiner og fyrverkeri mot politiet, skriver politiet i Rotterdam på sine nettsider.

De har pågrepet over 50 personer etter urolighetene mandag kveld, og opplyser at en politibetjent også er såret.

I Roermond er 17 personer pågrepet, mens minst åtte er pågrepet i Amsterdam. Ifølge nyhetsbyrået AFP har flere butikkvinduer blitt knust, og butikker blitt plyndret.

Dette er andre kveld på rad at det er blitt demonstrert mot coronarestriksjoner i Nederland.

Brannmannskaper i Rotterdam på jobb natt til tirsdag, etter at en stor gruppe demonstranter barket sammen med politiet. Foto: MARCO DE SWART / ANP/ EPA

Politiet: Søker konfrontasjon

Både i Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort i øst og i småbyen Geleen sør i landet, er det brukt vannkanoner, ifølge lokale medier. Nyhetsbyrået AP skriver at det også er brukt tåregass.

– Dessverre ser vi det samme vi så i går kveld, sier politisjef i Rotterdam Willem Woelders til nederlandske Nieuwsuur.

Han forteller at det er svært mange unge personer blant demonstrantene, og at han opplever at de «søker konfrontasjon med politiet».

Nederland innførte lørdag portforbud fra klokken 21 om kvelden til 04.30 om morgenen, i frykt for at mer smittsomme virusvarianter skal spre seg.

Det er første gang siden andre verdenskrig at det er innført portforbud i landet.

Nederland har også iverksatt en rekke andre tiltak for å begrense smitten, blant annet er skoler og butikker som ikke selger nødvendige varer, stengt.

Statsministeren fordømt uro

Tidligere mandag fordømte statsminister Mark Rutte uroen i helgen. Da gikk demonstranter til angrep på politiet og satte blant annet fyr på et coronatestsenter.

Hundrevis av mennesker ble pågrepet i blant annet Amsterdam, Eindhoven og andre byer.

– Det har ingenting med protester å gjøre. Det er kriminell vold, og vi vil behandle det som det, sa han.