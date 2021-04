VENTET: Folk bar med seg alle tingene sine, og stod i lange køer for å komme på bussene som skulle ta dem vekk fra byen. Foto: ADNAN ABIDI / REUTERS

Masseflukt fra nedstengte Delhi

Et menneskehav av indiske arbeidere står tett i tett og venter på å bli fraktet vekk fra byen som stenges ned.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Myndighetene i Delhi i India har bestemt at byen skal stenges helt ned i seks dager for å hindre spredningen av coronaviruset.

Totalt i India ble 273.810 smittetilfeller registrert mandag, det høyeste tallet siden pandemien startet. En bølge med det muterte viruset, som ble oppdaget i landet i slutten av mars, skyller over landet.

Mange millioner mennesker har tidligere forlatt landsbygda til fordel for jobb i byene. Nå må de vende tilbake når Delhi går i lockdown.

VENDER HJEM: På en bussholdeplass i utkanten av Delhi stod indiske arbeidere og ventet på å bli fraktet til hjemstedet i busser, vekk fra byen som nå stenger ned. Foto: ADNAN ABIDI / REUTERS

Indiske arbeidere stod mandag kveld på en busstasjon i utkanten av Delhi og ventet på bussene som skulle frakte dem tilbake til hjemstedet.

Køene var endeløse, og snodde seg rundt på hele stasjonen. Overalt var folk bærende på store bager og sekker med tingene sine. Alle med munnbind.

India innførte tidligere denne måneden nye restriksjoner med nedstenginger og portforbud for titalls millioner innbyggere.

Bare 1,1 prosent av befolkningen er vaksinert mot coronaviruset i landet, og nå fylles sykehusene opp.

Også flere krematorium i indiske delstater melder om voldsom økning i antall kremasjoner de siste ukene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Når coronaofre skal kremeres, må spesielle smitteverntiltak på plass. I Surat, Gujarats nest største by, melder to krematorier at de den siste uken har kremert mer enn 100 døde per dag i tråd med disse tiltakene. Det er langt høyere enn byens offisielle daglige dødstall på rundt 25, ifølge Reuters.

I Gujarat, som ligger vest i India, opererer mange krematorier i Surat, Rajkot, Jamnagar og Ahmedabad døgnet rundt, og noen melder om tre til fire ganger flere døde enn normalt. Jernkarmene inne i Surat-krematoriet har til og med begynt å smelte fordi det ikke har vært tid til å la ovnene avkjøles.

Det er nå under 100 senger tilgjengelig på sykehusavdelingene for alvorlig coronasyke pasienter i byen med 29 millioner innbyggere. Det er mangel på oksygen og enkelte medisiner.

India produserer både AstraZeneca og den egenutviklede Covaxin, men vaksinelagrene er tomme i mange byer. Vaksinene eksporteres til andre land. Blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet Covax, som skal sikre tilgang på vaksiner i fattige land uten kjøpekraft til skaffe dem selv.