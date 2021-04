SIDE OM SIDE: Høsten 2019 møttes utenriksministrene Ine Eriksen Søreide og Sergej Lavrov i Kirkenes. Da fikk Søreide en invitasjon til gjenvisitt i Moskva, men corona-pandemien har hindret et nytt møte. Foto: Gisle Oddstad

Russland reagerer mot Norge: Avtalen med USA militariserer Arktis

Russland hevder at Norge bidrar til militarisering i Arktis og kommer med hard kritikk mot forsvarsavtalen som regjeringen har inngått med USA. Avtalen åpner for amerikanske investeringer på flere militære baser i Norge.

Av Alf Bjarne Johnsen

Ifølge russisk UD viser avtalen at Norge er på vei bort fra den erklærte norske basepolitikken om ikke å tillate permanente fremmede styrker på norsk jord:

– Dette er et nytt bevis på at Oslo gradvis oppgir sine selvpålagte restriksjoner, sa Maria Zakharova, pressetalskvinne for utenriksminister Sergej Lavrov, på en pressebriefing i Moskva torsdag.

Avtalen, som regjeringen publiserte i april, åpner for amerikanske investeringer på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon, på definerte områder som kan brukes av alle NATO-allierte.

Russland hevder at avtalen viser at NATOs militære opprustning i Arktis fortsetter:

– Siden Erna Solberg ble statsminister i 2013 har Norge økt sine forsvarsutgifter med 30 prosent, sa Zakharova, ifølge russisk UD’s hjemmeside.

Som forventet

Men Utenriksdepartementet svarer at dette var omtrent som ventet fra Russland:

– Russland til alle tider markert misnøye med alliert aktivitet i Norge og vårt samarbeid med sentrale allierte. Det måtte vi forvente også denne gangen, skriver statssekretær i UD, Audun Halvorsen (H) i en SMS til VG.

Bevisst og destruktivt

Russland mener at økende utenlandsk militær aktivitet i Norge, og spesielt i nærheten av grensen mot Russland, er en del av Norges «bevisste og destruktive linje i retning av skjerpet spenning i den europeiske delen av Arktis, og ødeleggende for forholdet mellom Norge og Russland», ifølge russisk UD.

- Russland er fortsatt åpen for en likeverdig og konstruktiv dialog for å bygge tillit og sikkerhet i regionen, slik vi har meddelt norske myndigheter en rekke ganger, sa Zakharova.

Forsvarsavtalen mellom USA og Norge skal legges fram for Stortinget til høsten.

Godt kjent for Russland

Audun Halvorsen mener at Russland ikke har noen grunn til å være uroe seg:

«Norsk NATO-medlemskap og vårt tette forsvarspolitiske samarbeid med USA er velkjent for Russland. Vi ønsker et konstruktivt forhold med Russland. Det er ikke noe nytt i tilleggsavtalen som gir grunn til uro på russisk side. Forsterkningslinjen er veletablert i norsk sikkerhetspolitikk og godt kjent for Russland», skriver han i tekstmeldingen.

KAN BLI TOPPMØTE: Russlands president Vladimir Putin deltok på USAs president Joe Biden’s klimakonferanse i april. Nå har de to landene antydet at presidentene kanskje kan møtes ansikt til ansikt etter NATOs toppmøte i Brussel i juni. Foto: SPUTNIK via REUTERS

Lister «uvennlige stater»

President Vladimir Putin beordret i forrige uke at det skal settes opp en liste over «uvennlige stater» mot Russland.

Norge sto ikke på en foreløpig liste som ble lekket til russiske medier tidligere denne uken. Men det gjorde flere andre NATO-land som USA, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia.

Land som blir listet som «uvennlige», får ikke ha lokalt ansatte russere i arbeid på sine Moskva-ambassader. Dette vil ramme ambassadenes drift hardt. USA har allerede varslet at de må begrense sin visum-service.

På den norske ambassaden i Moskva er om lag halvparten av staben lokalt ansatte, blant annet sjåfører, tolker og kontoransatte.

Ifølge utenriksminister Lavrov jobbes det nå med denne listen, og den vil bli offentlig om kort tid. Det er ikke kjent hvilke kriterier Moskva vil bruke for å liste «uvennlige land».