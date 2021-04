SPARTANSK: Det er på en slik celle Derek Chauvin skal sitte de neste ukene. Foto: Minnesota Department of Correcti

Slik er Chauvins isolasjonscelle

I går ble det kjent at Derek Chauvin, som er dømt for drapet på George Floyd, blir holdt isolert fra andre fanger. Nå har fengselet offentliggjort bilder som viser hvordan cellen hans ser ut.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I den svært spartanske cellen i Oak Park Heights-fengselet i Minnesota skal Chauvin tilbringe 23 timer i døgnet – alene - minst frem til han får sin straffeutmåling 16. juni.

Den trange cellen er ikke utstyrt med annet enn en hard benk med en madrass på, et toalett, en vask og en dusj. De innsatte får i tillegg bringe inn nødvendigheter som tannkrem og såpe i tillegg til penn og papir. I noen tilfeller vil innsatte på disse cellene også få tilgang til bøker, blader og aviser.

Måltider blir også levert på cellen.

«MUGSHOT»: Fengselsmyndighetene i Minnesota har offentliggjort et nytt bilde av Derek Chauvin. Foto: Minnesota Department of Corrections

En time ute

Cellene er kameraovervåket, og fengselsbetjentene skal ifølge reglene hvert 30. minutt sjekke at alt står bra til med den innsatte.

Kun i én time om dagen får Chauvin, som fengselet også har offentliggjort nye bilder av i oransje fangedrakt, komme ut. Da for å få muligheten til å trene. Men selv da vil han, ifølge New York Times, bli holdt adskilt fra andre fanger.

Ifølge fengselsmyndighetene i Minnesotas nettsider skal en ekspert på mental helse intervjue innsatte som soner under slike forhold i mer enn 30 dager. De må så skriver en rapport hvor de redegjør for personens mentale tilstand etter én måned i isolasjon.

FENGSELET: Oak Park Heights-fengselet i Minnesota. Foto: United States Department of the Interior.

Per onsdag i denne uken skal fengselet Chauvin sitter i ha 41 innsatte som soner under disse forholdene. Det er rundt en av ti av alle som soner der.

Frykter for hans sikkerhet

Som VG skrev i går er det sikkerhetsmessige årsaker til at den tidligere politimannen har blitt plassert på isolasjonscelle, ofte brukt som ekstra straff for innsatte som har oppført seg dårlig i fengselet, i det som regnes som Minnesotas sikreste fengselsenhet.

HØYSIKKERHET: Slik ser døren inn til cellen ut. Foto: HANDOUT / Minnesota Department of Correcti

Man er rett og slett redd for at medfanger kan finne på å angripe mannen som er dømt i den svært høyprofilerte saken, som utløste store antirasistiske demonstrasjoner i USA i fjor og mye sinne mot politiet.

Chauvin, en hvit politimann, brukte det som domstolen nå har konkludert med at var overdreven maktbruk mot en svart mann, George Floyd. Floyd døde under pågripelsen etter at Chauvin hadde presset kneet sitt mot nakken hans, mens han lå på bakken, i ni minutter og 29 sekunder.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan hans sonigsforhold blir etter at straffeutmålingen er klar.