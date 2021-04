FORLISTE: Skipet «Seacor Power» har tre lange bein som kan senkes i havgrunnen slik at det heves fra vannet som en plattform, skriver nyhetsbyrået AP. Foto: US COAST GUARD / Reuters

Dramatisk redningsaksjon: 12 savnet etter skipsforlis

I over et døgn har den amerikanske kystvakten søkt i bølgene i Mexicogulfen. Seks personer er hentet opp i live, en er funnet død – og 12 personer er fortsatt savnet.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag ettermiddag kom nødmeldingen fra plattformskipet «Seacor Power». De hadde lagt ut fra havnen Port Fourchon i 13.30-tiden lokal tid, og havnet midt i en voldsom storm.

Skipet med 19 personer om bord måtte gi tapt for vindkastene på opp mot 145 kilometer i timen og flere meter høye bølger, og det forliste, skriver Washington Post.

Port Fourchon er ifølge AP en viktig havn for USAs olje- og gassindustri, og ligger rundt 16 mil sør for byen New Orleans i USA. Skipet «Seacor Power» jobber med å bistå oljeplattformer i området.

I en nyhetsoppdatering onsdag kveld lokal tid skriver den amerikanske kystvakten at redningsmannskapene så langt har søkt i et område på rundt 1440 kvadratkilometer.

Seks personer er hittil hentet opp av vannet i live. Én person, en arbeider på den forliste båten, er funnet død. 12 personer er fortsatt savnet.

– Hjertene våre går ut til familiene og til «Seacor». Men vi gir det alt vi har, sier Will Watson, som er kaptein for kystvakten i New Orleans, under en pressekonferanse onsdag, skriver Washington Post.

Flere pårørende har samlet seg på en brannstasjon ved havnen Port Fourchon. Marion Cuyler venter på nytt om sin forlovede, som er kranoperatør.

– Jeg sa til ham at han måtte komme hjem fordi været var for dårlig. Han sa «jeg skulle ønske jeg kunne», sier hun til AP.

Will Watson i kystvakten sier ifølge Washington Post at de fortsatt håper å finne folk i live.

– La meg si det slik: Hver gang vi er i gang med søk- og redningsarbeid, er vi håpefulle. Du kan ikke gjøre denne jobben om du ikke er optimistisk, om du ikke er håpefull, når du gjør den.

Ifølge NBC tror redningsmannskapene at det kan være en mulighet for at overlevende kan være innesperret i luftlommer i det forliste skipet.

– Det er en mulighet. Vi vet det ikke sikkert akkurat nå, men det er noe vi ser på, sier Shelley Turner ved kystvakten til kanalen.

REDDET OPP AV VANNET: En person hentes opp av vannet under redningsarbeid tirsdag. Foto: US COAST GUARD / Reuters

Redningsarbeidet har vært utfordrende på grunn av dårlig vær.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det vindkast på 130–145 kilometer i timen og bølger på mellom 2,1 og 2,7 meter i området da forliset skjedde.

– Vi hadde noen værmeldinger tirsdag om at det skulle bli utfordrende vær. Men dette nivået var ikke nødvendigvis ventet, sier kystvaktens kaptein Watson.

Utover dagen onsdag har uværet roet seg, skriver NBC.

Det er uklart hva forliset skyldes, men kystvakten peker på at det dårlige været.

– Det er utfordrende under alle omstendigheter. Vi vet ikke hvordan dette har bidratt til det som skjedde, men vi vet at det er utfordrende forhold.