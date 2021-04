Branntragedie på corona-sykehus i Irak: Minst 82 døde

Coronapasienter på respirator kunne ikke flykte da brannen rammet sykehuset i Bagdad lørdag, sier Iraks sivilforsvar. Søndag fortsetter dødstallene å stige.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Iraks innenriksdepartement opplyser søndag at 82 personer er døde og 110 er skadd etter brannen lørdag, melder Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået skal brannen skyldes en eksplosjon i oksygenbeholdere på sykehuset Ibn Khatib, som brukes til å behandle alvorlig syke coronapasienter.

Ifølge Washington Post fikk pasientene livreddende behandling da brannen spredte seg fra oksygenlageret og videre til intensivavdelingen.

Irak har erklært tre dagers sørgeperiode etter brannen.

– Jeg vet ikke hvor mange ofre det er, det er så mange brente kropper overalt, sa legen Sabah al-Kuzaie til nyhetsbyrået AP lørdag.

Sykehuset hadde 120 pasienter da det begynte å brenne, og Iraks sivilforsvar sier til det statlige nyhetsbyrået ANI at rundt 90 er blitt reddet ut i live.

Ofrene skal hovedsakelig være eldre mennesker på respirator, sier sivilforsvarets talsperson Kadhim Bohan til Washington Post.

– De kunne ikke bevege seg. Lokale hastet til sykehuset for å prøve å redde folk.

– Majoriteten av ofrene døde fordi de måtte flyttes og ble tatt av respiratorene, mens andre ble kvalt av røyken, sier han videre, ifølge Al Jazeera.

Sykehuset Ibn Khatib ligger sørøst i Iraks hovedstad Bagdad. Flere ambulanser ble sett kjørende til sykehuset i full fart etter ulykken, skriver Reuters.

EVAKUERES: En covid-pasient fra sykehuset Ibn Khatib evakueres til et sykehus i nærheten etter brannen. Foto: THAIER AL-SUDANI / Reuters

Ifølge nyhetsbyrået AFP viser bilder på sosiale medier brannmannskaper som fortvilet prøver å slukke flammene på sykehuset mens pasienter og pårørende prøver å komme seg unna.

Beordrer etterforskning

Pasienter som ble reddet ut i live, er blitt overført til sykehus i nærheten.

– Jeg vil uttrykke sorg for martyrene etter den tragiske ulykken på sykehuset Ibn Al-Khatib, skriver Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi på Twitter.

KREVER SVAR: Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi. Foto: Stefanie Loos / AFP POOL

Han har beordret full etterforskning av ulykken, og opplyser om at personene som er ansvarlige for sikkerheten ved sykehuset skal sitte i varetekt til etterforskningen er ferdigstilt.

Søndag er det også klart at den irakiske statsministeren har sparket flere helseledere, deriblant direktøren for Ibn Khatib-sykehuset og direktøren for Bagdads helseetat i al-Rusafa-området, der sykehuset ligger. Det melder nyhetsbyrået AP.

En ikke-navngitt lege ved sykehuset forteller til Washington Post at oksygentankene på sykehuset ble oppbevart med liten tanke på sikkerheten.

Irak er midt i en kraftig smittebølge: Opp mot 8000 tilfeller er den siste tiden blitt registrert på daglig basis – det høyeste tallet siden pandemien start. Til sammen er over en million smittetilfeller registrert i landet. 15.217 dødsfall er også registrert.

Ifølge Washington Post var landets helsevesen allerede under kraftig press allerede før coronapandemiens inntog.

Avisen har snakket med leger som forteller om at de er blitt tvunget til å jobbe på underbemannede avdelinger til tross for at de selv er smittet med corona. Andre forteller om utdatert utstyr og dårlige forhold for pasientene.

Vaksineringen startet i mars, og landet har hittil mottatt 650.000 doser av forskjellige vaksiner, de fleste gjennom donasjoner og Covax-programmet, skriver NTB.

Skepsisen til helsevesenet i landet er imidlertid stor etter tiår med konflikt og flere korrupsjonsskandaler, og myndighetene skal ifølge Washington Post ha problemer med å få folk til å vaksinere seg frivillig.