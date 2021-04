SKAL HJEM: VG møtte norske soldater fra Marinejegerkommandoen i Kabul i 2017. Nå kan 20 års norsk militært nærvær i Afghanistan snart være over. Foto: Helge Mikalsen

USA bekrefter tilbaketrekking: Norge klare til å følge etter

USAs utenriksminister Antony Blinken bekrefter at USA trekker seg ut fra Afghanistan. Det norske Forsvaret sier de er klare til å følge etter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brigader Eystein Kvarving, talsmann i Forvaret, bekrefter til VG at Forsvaret forholder seg til at den dagen USA skal ut av Afghanistan, så skal også de norske troppene ut.

– Vi er alltid forberedt på å trekke våre tropper ut på kort varsel, og det har lenge vært kjent at det pågår fredsforhandlinger med en deadline på 1. mai, sier Kvarving til VG.

– Prinsippet om at vi går inn med våre allierte, og ut med våre allierte, har ligget i bunn for vårt oppdrag lenge, utdyper han.

Norge har nå både spesialstyrker og et sanitetsbidrag i Afghanistan.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sendt VG en skriftlig uttalelse som bekrefter linjen om tilbaketrekking:

– Det er grunnleggende for vårt militære engasjement at vi gikk inn i Afghanistan sammen, foretar justeringer sammen og at vi vil trekke oss ut sammen. Vi har tett dialog med USA og våre allierte i NATO om dette, og vil drøfte de videre planene med våre allierte på NATOs møte senere i dag, sier Bakke-Jensen til VG.

les også USA forlater Afghanistan – da må de norske soldatene også reise hjem

VG skrev i går at en en amerikansk tilbaketrekning betyr at Norge gjør det samme.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Bakke- Jensen deltar på et møte blant NATOs utenriksministre og forsvarsministre senere onsdag.

– Forsvarsministeren og jeg deltar på et møte i NATO i dag for å diskutere situasjonen i Afghanistan. Vi har god dialog med USA om denne saken, men det er ikke naturlig for oss å kommentere ytterligere før etter møtet, sier Søreide til VG.

Datoen for tilbaketrekking blir ikke 1. mai, men den symboltunge dagen 11. september, 20 år etter al-Qaidas angrep på USA som foranlediget invasjonen av Afghanistan.

En rekke amerikanske medier meldte tirsdag at USA vil trekke ut sine gjenværende styrker i Afghanistan innen 11. september i år. Det er ventet at president Joe Biden skal tale om tilbaketrekkingen senere onsdag.

les også Norske spesialsoldater i Afghanistan: – De vi slåss mot, kjemper til døden

Fare for borgerkrig

De amerikanske etterretningstjenestene har denne uken publisert en rapport som viser den høye prisen Afghanistan risikerer å betale dersom de internasjonale styrkene skulle trekkes ut allerede 1.mai.

– Den afghanske regjeringen vil måtte kjempe hardt med å holde Taliban tilbake om koalisjonen trekker hjem sine styrker, heter det i den felles amerikanske trusselvurderingen, ifølge New York Times.

Rapporten spår at en fredsavtale med Taliban og regjeringen i Kabul er helt usannsynlig å oppnå det neste året. Tvert imot tyder alt på at Taliban vil gjøre militære fremskritt, og at faren for full indre borgerkrig er stor om styrkene trekkes raskt ut.

Koordinert tilbaketrekking

USAs utenriksminister Antony Blinken sier USA tar sikte på en koordinert tilbaketrekking fra Afghanistan sammen med de andre Nato-landene.

– Sammen har vi oppnådd målene vi satte oss. Nå er tiden inne for å bringe styrkene våre hjem, sa Blinken onsdag.

– Vi gikk sammen inn i Afghanistan for å ta oss av dem som angrep oss og for å sikre at Afghanistan ikke igjen ville bli en frihavn for terrorister, sa han.

I 2017 traff VG de norske Spesialstyrkene i Kabul: Eksklusivt intervju om kampene mot Taliban

FERDIG: Soldater fra US Marines i Helmand-provinsen i mars 2011. Foto: ADEK BERRY / AFP

Tyskland og Storbritannia bekrefter

Myndighetene i Tyskland og Storbritannia gjør det klart at de tar sikte på tilbaketrekking sammen med USA. Nato-landene skal diskutere saken onsdag på et ekstraordinært møte som holdes som en videokonferanse.

I KABUL: NATO-sjef Jens Stoltenberg møtte president Ashraf Ghani i Afghanistan i februar 2020. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Signaler fra Tyskland

Lignende toner kommer fra Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer. Hun sier til kringkasteren ARD at hun antar at Nato-møtet vil munne ut i en beslutning om en ryddig tilbaketrekning.

– Vi sier alltid: Vi går inn sammen, vi går ut sammen.

Onsdag formiddag opplyste regjeringen i Berlin at utenriksministrene i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland skal ha egne samtaler om Afghanistan.

Også Storbritannia forbereder seg angivelig på å trekke sine rundt 750 soldater ut av Afghanistan innen september, opplyser ikke navngitte tjenestemenn til avisen The Times.

– Vi jobber tett med USA, Nato-allierte og partnere for å sikre et trygt og stabilt Afghanistan, sier en talsperson for britiske myndigheter til nyhetsbyrået AFP når de blir bedt om å kommentere opplysningene i den britiske avisen.