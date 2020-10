PÅ VEI: President Donald Trump på Andrews-basen utenfor Washington hvor presidentflyet skal frakte han til velgermøtet i Florida. Foto: Evan Vucci, AP / NTB

Trumps første velgermøte siden smitten: Flere nøkkelpersoner i isolasjon

Natt til tirsdag holder president Donald Trump sitt første velgermøte siden smitten. Flere av nøkkelpersonene i hans team skal fortsatt være i isolasjon.

Når Trump stiller til sitt første velgermøte etter han testet positivt for coronaviruset, må sannsynligvis flere av hans nærmeste rådgivere holde seg hjemme i isolasjon.

Ifølge en oppdatering fra Trumps lege Dr. Sean Conley 10. oktober møter Trump kriteriene for å avslutte isolasjonen.

– Han er ikke lenger smitteførende, skrev legen.

Sent mandag kveld bekreftet Det hvite hus at Donald Trump har testet negativt for coronaviruset. De negative svarene fra hurtigtestene skal være avgitt i «påfølgende» dager. Det er ikke hurtigtestene alene som har blitt brukt for å avgjøre presidentens negative testresultat, står det i uttalelsen, som pressesekretær Kayleigh McEnany har delt på Twitter.

Legen skriver at gjentatte, negative antistofftester er sett i kontekst med andre kliniske laboratoriedata, inkludert virusmengden, indikerer alle manglende viral replikasjon.

Det er elleve dager siden Trump først skal ha begynt å få symptomer og testet positivt.

– Smitteførende periode regnes fra to dager før man har fått symptomer og vanligvis opp til åtte til ti dager etter symptomstart, hvor den mest smittsomme fasen er rundt symptomstart, understreker Siri Laura Feruglio i Folkehelseinstituttet (FHI) på generelt grunnlag.

Amerikanske CDC, som kan sammenlignes med Folkehelseinstituttet, mener tre krav må være på plass for at en person med påvist virus kan være rundt andre mennesker. Det må være:

Ti dager siden symptomer oppsto.

24 timer uten feber, uten å buke feberdempende medisiner.

I tillegg må personen være i klinisk bedring – altså at man er i ferd med å bli frisk for andre symptomer.

Personer som har testet positivt, men ikke har hatt symptomer, kan avslutte isolasjonen etter ti dager.

VG har kartlagt smitteutbruddet i Det hvite hus: Minst 25 har testet positivt

Nøkkelpersoner med påvist smitte

Natt til tirsdag norsk tid skal president Trump avholde velgermøte i Sanford i Florida. Staten er blant de viktige vippestatene som kan bli avgjørende under presidentvalget. Men flere nøkkelpersoner rundt ham er også blitt smittet av coronaviruset, og enkelte må fortsatt holde seg hjemme. Her er en oversikt:

Hope Hicks (rådgiver), testet positivt 1. oktober:

Hicks’ positive test var den første som ble offentliggjort. 30. september skal hun først ha fått symptomer på coronaviruset – det er altså flere enn ti dager siden. Dersom hun har vært feberfri i over 24 timer og andre symptomer er på bedringens vei, kan hun ha avsluttet isolasjonen etter CDCs anbefalinger. Hicks er blant Trumps nærmeste rådgivere.

Bill Stepien (valgkampsjef), testet positivt 2. oktober:

Det er uklart om og når Stepien først fikk symptomer. Dersom han har vært symptomfri, kan han først avslutte isolasjonen etter 12. oktober. Stepien har hatt rollen som valgkampsjef for Trump siden juli i år.

Kayleigh McEnany (pressesekretær), testet positivt 5. oktober:

Dersom hun har vært symptomfri, kan hun først avslutte isolasjonen etter 15. oktober. McEnany er pressesekretær for Trump i Det hvite hus.

Stephen Miller (rådgiver), testet positivt 6. oktober:

Dersom han har vært symptomfri, kan han først avslutte isolasjonen etter 16. oktober. Miller skriver taler for Trump.

Chris Christie (rådgiver), testet positivt 3. oktober:

Christie ble lagt inn på sykehus 4. oktober som et føre-var-tiltak. 10. oktober ble han skrevet ut. Dersom han har vært symptomfri, kan han være ute av isolasjon etter 13. oktober. Christie er tidligere guvernør i New Jersey. Nå er han rådgiver for Trump og var blant dem som forberedte presidenten på debatt mot Joe Biden.

Nicholas Luna (assistent), testet positivt 3. oktober:

Dersom han har vært symptomfri, kan han først avslutte isolasjonen etter 13. oktober. Luna jobber som personlig assistent for Trump i Det hvite hus.

De assisterende pressesekretærene Chad Gilmartin, Karoline Leavitt, Jalen Drummond og Harrison Fields har testet positivt mellom 3. og 8. oktober. Dersom de har vært symptomfrie, kan de avslutte isolasjonen mellom 14. og 19. oktober.

Flere av de smittede var til stede på et arrangement ved Det hvite hus, som nå omtales som en massesmittehendelse: Se VGs spesial her.

Komplisert metode

For å kartlegge om en person fortsatt er smitteførende, må man ta flere prøver fra pasienten i sykdomsforløpet og deretter gjøre dyrking av viruset i egnet laboratorium, opplyser Feruglioi FHI i en e-post.

– Da kan man se hvordan viruset etter hvert ikke lenger klarer å lage nye kopier, og dermed ikke lenger er smittsomt, skriver hun.

Feruglioi understreker at det er en komplisert metode som kun utføres av enkelte laboratorier.

– De kriteriene man angir for hvor lenge pasienter med covid19 er smitteførende, baserer seg på studier hvor dette er gjort systematisk, opplyser Feruglioi.

I tillegg til den rene laboratoriebaserte metoden, har noen større studier også kartlagt smittsomhet basert på epidemiologiske studier (befolkningsstudier) hvor man har funnet at de laboratoriebaserte dataene passer godt med det man kan observere i de observerte gruppene.

Under en tale i Ohio tidligere mandag, gikk demokratenes presidentkandidat Joe Biden hardt ut mot Trumps håndtering av coronaviruset både som president, men også på et personlig nivå.

– Hans hensynsløse oppførsel har vært ufattelig.

Til tross for at flere nøkkelpersoner rundt presidenten er i isolasjon, fortsetter altså valgkampen natt til tirsdag når Trump møter velgere i Florida.

