Russiske satirikere lurte Danmarks Folketing

En falsk historie om dyresex i Danmark er i ferd med å spre seg i Øst-Europa.

Den moderne vandrehistorien går ut på at landet er i ferd med å tillate bordeller der man lovlig kan ha sex med dyr. Flere russiske nyhetsmedier har de siste ukene gjengitt den falske nyheten, og den har også spredd seg til lesere av nettaviser i Georgia og Hviterussland.

Historien om de danske dyrebordellene er ifølge EU's antipropaganda-byrå en del av en propagandakampanje som skal gi et bilde av at EU lider under et moralsk forfall, ifølge danske TV2.