To drept og mange savnet etter rekordregn

Stormen «Alex» skapte død og ødeleggelser i det sørlige Frankrike og nordlige Italia: To mennesker er drept og minst 24 savnet etter store oversvømmelser.

Tusener er uten strøm etter uværet natt til lørdag. I fjellene omkring Nice falt nesten ett års nedbør i løpet av 12 timer. Broer er ødelagt, veier sperret og landsbyer isolert.

Borgermesteren i den franske middelhavsbyen, Christian Estrosi, opplyser at mer enn hundre hjem er rasert. Flere dusin mennesker ble evakuert i løpet av natten.

Borgermesteren uttrykker medfølelse og sympati, mens den franske presidenten Emmanuel Macron har kommet med takksigelser til redningsmannskapene.

– Vi skal komme gjennom dette sammen, sier Macron ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge lokale redningsmannskaper i Frankrike er minst åtte mennesker savnet, medregnet to brannmenn i et kjøretøy som ble skyllet av veien under en bergingsoperasjon.

I Val d’Aosta-regionen i Italia omkom en brannmann under en redningsoperasjon. I Vercelli-provinsen ble en omkommet funnet nær stedet hvor en mann fredag kveld ble tatt av flommen sent fredag.

15 av de 16 som er savnet i Italia, er reisende som befant seg i sine biler på veien over fjellpasset Col de Tende på grensen mellom Frankrike og Italia.

Blant dem er to voksne fra Tyskland på tur med barnebarna på seks og elleve år og to italienske brødre på vei hjem fra Frankrike.

