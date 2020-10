NY SMITTEBØLGE: Antall nye smittetilfeller av coronaviruset i USA fortsetter å øke. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

Ny smitteboom i USA: − Ikke kommet noe som tilsier at den skal bremse

Den økende smitten av coronaviruset i USA bekymrer eksperter, som ikke ser tegn til at trenden skal snu.

Ifølge New York Times ble det fredag registrert over 79.000 nye smittetilfeller i USA, mens Washington Post melder om over 82.600 nye smittetilfeller.

Begge tallene slår rekorden for antall nye smittetilfeller på et døgn fra 16. juli, da det ble registrert i overkant av 77.000 nye smittetilfeller.

Etter en smittetopp i juli gikk smitten i USA ned, men de siste to ukene har den igjen skutt fart.

Ifølge de amerikanske helsemyndighetene var det kl. 14 registrert drøyt 74.000 nye smittetilfeller 23. oktober. VGs oversikt viser samme trend.

USA er landet med flest smittetilfeller og høyeste dødstall så langt i pandemien.

Ifølge New York Times har 13 delstater satt rekord i antall smittetilfeller over en syvdagersperiode den siste uken, og seks delstater har registrert tangerte eller satt en ny dyster rekord når det kommer til dødsfall i samme periode.

Washington Post skriver 24 delstater har satt rekord i antall nye smittetilfeller på et døgn i løpet av de siste to ukene, og at antall sykehusinnleggelser har økt i hele 38 stater den siste uken.

– Smitten har økt og økt, uke etter uke. Det har ikke kommet noe som tilsier at den skal bremse, sier Tom Inglesby ved Center for Health Security ved John Hopkins Bloomberg School of Public Health til New York Times.

Ifølge epidemiolog ved Boston-universitetet, Eleanor J. Murray, er det umulig å si når denne smittebølgen når toppen.

– Ved forrige bølge kom vi oss gjennom ved å flytte helsepersonell rundt. Det er ikke mulig når viruset øker overalt. I tillegg starter denne bølgen mye høyere enn den forrige, og den vil fortsette å stige til folk eller myndighetene bestemmer seg for å gjøre noe med det, sier hun til Washington Post.

Totalt har USA registrert over 8,4 millioner smittetilfeller, og over 220.000 dødsfall.

USAs håndtering av coronaviruset har vært hyppig diskutert i den amerikanske valgkampen, og kan bli en av de avgjørende faktorene for om Donald Trump blir gjenvalg eller om Joe Biden overtar Det hvite hus.

Trump på sin side hevder de har gjort en strålende jobb, og at dersom de ikke hadde gjort de tiltakene de har gjort, ville langt flere amerikanere mistet livet.

– Jeg har blitt gratulert av mange statsoverhoder på grunn av hva vi har fått til, sa Trump under torsdagens presidentdebatt, der han også sa at en vaksine kun er «uker» unna.

Joe Biden mener på sin side presidenten ikke har gjort nok, og ikke har en plan for å bekjempe pandemien.

– Måten presidenten har respondert på denne krisen har vært helt elendig, sa Biden under debatten, som fredag delte mer om sin coronaplan under et velgermøte fredag.

Biden-kampanjen har også kritisert Trump for å arrangere velgermøter med flere tusen supportere, der svært mange ikke bruker munnbind eller opprettholder sosial distanse.

Publisert: 24.10.20 kl. 04:09

