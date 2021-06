FØRT INN: Den fengslede regimekritikeren Roman Protasevitsj på vei til «pressekonferansen». Foto: STRINGER / AFP

Fengslet aktivist møtte pressen: − Han vises frem som et trofé

Sittende ved siden av uniformskledd sikkerhetspoliti sier den hviterussiske aktivisten Roman Protasevitsj at «ingen har slått meg».

Mandag deltok den fengslede journalisten på en pressekonferanse arrangert av det hviterussiske utenriksdepartementet. Der bedyrer han at han er i god form og insisterer på at han ikke er blitt mishandlet.

Kledd i rutete skjorte med oppbrettede ermer, snakker Prostasevitsj på inn- og utpust.

– Alt er bra med meg. Ingen har slått meg, ingen har rørt meg. Jeg forstår hvilken skade jeg har påført staten og hele landet. Nå vil jeg gjøre alt jeg kan for å rette opp feilen, sier aktivisten, ifølge Reuters.

MØTTE PRESSEN: Vestlige journalister som var til stede mener Protasevitsj ikke uttalte seg fritt. Foto: RAMIL NASIBULIN / BELTA / HANDOUT / BELTA

Innimellom ler han, og sier han vil la seg undersøke av uavhengige leger, – dersom etterforskningen tillater det. Andre ganger flakker blikket rundt i rommet.

– Samme hva han sier. Ikke la oss glemme at han er et gissel, og at regimet viser ham frem som et trofé, tvitrer Franak Viacorka, som er rådgiver for den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

– Dette er ikke en pressekonferanse, men en scene fra Kafka eller Orwell, føyer han til.

Protasevitsj og hans russiske kjæreste var på vei fra Hellas til Litauen i et Ryanair-fly da flyet ble tvunget til å lande i Minsk 23. mai.

Tidligere har hviterussiske myndigheter offentliggjort to videoer av 26-åringen der han blant annet erkjenner å ha organisert masseprotester.

– Han er et gissel, sa Ivar Dale i Helsingforskomiteen til VG om den første «tilståelsen».

Hviterussiske regimemotstandere mener han må ha blitt utsatt for tortur og tvang. Amnesty International har omtalt sendingene som «TV-sendt tortur».

Under pressekonferansen gjentar også to hviterussiske tjenestemenn påstanden om at flyet ikke ble tvunget til å lande fordi Protasevitsj var om bord, men på grunn en bombetrussel fra palestinske Hamas.

TV-INTERVJU: Her er dissidenten under et intervju med statlig TV i Hviterussland den 4. juni. Foto: ONT TV CHANNEL / X80001

Vestlige reportere som var til stede under pressekonferansen mener at aktivisten åpenbart uttalte seg under press. BBC-reportere valgte å forlate hele den merkelige seansen.

I august i fjor hevdet president Aleksandr Lukasjenko (66) at han hadde vunnet valget med over 80 prosent av stemmene.

Valget er blitt sterkt kritisert av andre europeiske land, og den hviterussiske opposisjonen anklager Lukasjenkos regime for valgfusk.

I etterkant av presidentvalget har det vært store demonstrasjoner i Hviterussland med krav om Lukasjenkos avgang. Presidenten har avvist kravene.

