Statsminister Boris Johnson på vei til Downing Street tidligere mandag. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

Delta-viruset sprer seg raskt – britisk gjenåpning utsettes

Nedtrappingen av koronatiltakene i England blir utsatt i opptil fire uker, til senest 19. juli. Rask spredning av det såkalte delta-viruset er årsaken.

Av NTB-AP-DPA

Publisert: Nå nettopp

Smittesituasjonen vil bli løpende vurdert, opplyste statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse mandag.

Hvis mulig vil smitteverntiltakene trappes ned før 19. juli. Johnson medga likevel at det mest sannsynlige var en fire ukers utsettelse fra 21. juni, som var den opprinnelige datoen for nedtrappingen.

Antall tilfeller stiger med rundt 64 prosent i uka. I de hardest rammede områdene dobles nå smittetallene ukentlig, sa Johnson ifølge BBC.

- Fornuftig

Ekspertene fryktet at full gjenåpning fra 21. juni kunne ha ført til en skarp stigning i smittetallene og et uhåndterlig press på helsevesenet NHS.

– Det er fornuftig å vente litt til, sa Johnson, og fortsatte:

– Det er på tide nå å ta foten vekk fra gasspedalen. Ved å være forsiktige nå har sjansen til å redde flere tusen liv gjennom å vaksinere millioner de neste fire ukene.

Johnsons regjering øker samtidig ambisjonene for når alle over 18 skal kunne tilbys første vaksinedose – fra slutten av juli til 19. juli.

– Det er helt åpenbart at vaksinene virker og at vaksineprosjektet i stor skala har satt oss i en mye bedre posisjon enn under tidligere smittebølger, sa statsministeren.

Storbritannia har kommet langt i vaksineringen, men fortsatt er det mange som ennå ikke er fullvaksinert. Johnsons mål er å ha to tredeler av den voksne befolkningen fullvaksinert innen 19. juli.

Skuffelse

Planen var opprinnelig å fjerne alle restriksjoner på sosial kontakt neste mandag. Det blir altså utsatt, noe som kommer som en stor skuffelse for mange bedrifter, særlig puber, restauranter, hoteller, konsertsteder og andre i utelivs- og reiselivsbransjen.

Datoen 21. juni ble først satt i februar, men også da understreket Johnson og hans regjering at tidsplanen ikke var hogd i stein. Data, ikke datoer, skal avgjøre, var budskapet da.

Smittespredningen i Storbritannia har økt jevnt siden midten av mai. 90 prosent av alle som nå får påvist smitte, er smittet av delta-varianten. Denne mutasjonen av koronaviruset ble først oppdaget i India.

Flere europeiske land, blant dem Frankrike, har skjerpet reiserestriksjonene for briter for å hindre spredning av delta-varianten i egne land. Andre krever vaksinebevis.

Det er nå registrert nærmere 128.000 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia, noe som tilsvarer 188 per 100.000 innbyggere. I Norge er det til sammenligning registrert 14 dødsfall per 100.000 innbyggere.