SEREMONI: Omringet av kongresspolitikere og senatorer kunngjorde president Joe Biden og visepresident Kamala Harris at 19. juni er en ny føderal høytidsdag for å markere slutten på slaveriet i sørstatene. Foto: Evan Vucci / AP

Dette bildet får svarte amerikanere til å feire

Her jubler president Joe Biden og visepresident Kamala Harris for en ny nasjonaldag til minne om oppheving av slaveriet. Beslutningen møtes med hyllest, og krav om mer fokus på svartes rettigheter.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Lørdag feires for første gang dagen «Juneteenth» som føderal merkedag i USA. Dagen er blitt markert av svarte amerikanere siden den for første gang ble feiret i staten Texas i 1866, året etter at den amerikanske borgerkrigen var over.

Navnet på dagen er en sammenslåing av ordene «June» og «nineteenth», og viser til at det var først den 19. juni 1865, to måneder etter at sørstatene var beseiret og to år etter at Abraham Lincoln erklærte slaveriet for oppløst i sørstatene, at plantasjeslavene i Texas ble satt fri.

Tradisjonen med å feire dagen med preken i kirken og piknik i parken startet i Texas, og har etter hvert spredd seg til hele USA. Denne uken skapte det historie i Det hvite hus:

LOVENDRING: Biden holder opp beviset på at «Juneteenth» er skrevet inn i føderal lov i USA. Foto: OLIVER CONTRERAS / POOL / SIPA USA POOL

Omringet av kongresspolitikere og senatorer kunngjorde president Joe Biden og visepresident Kamala Harris at fra nå av kalles høytidsdagen «Juneteenth National Independence Day».

– Dette er flott, men ikke nok, og langt på overtid. Vi trenger at Kongressen beskytter velgerrettigheter, slik at vi ikke går bakover. Det er det viktigste, sier Gwen Grant, leder for «Urban League» i Kansas, til nyhetsbyrået AP.

Første siden Martin Luther King

Dagen vil bli den ellevte føderale høytidsdagen, og den første nye siden Martin Luther King jr-dagen ble innført i 1983, til ære for borgerrettskjempen som ble drept i 1968, skriver NTB.

De fleste delstater i USA feirer allerede «Juneteenth» som en helligdag eller markerer den på annet vis.

«Juneteenth» fikk mye oppmerksomhet i den amerikanske offentligheten i 2020. Da ønsket nemlig president Donald Trump å holde et folkemøte i Tulsa i Oklahoma på datoen.

Det fikk særlig sterk kritikk ettersom Tulsa er åstedet for et av de verste tilfellene av rasemotivert vold i amerikansk historie, en massakre i 1921 der et stort antall afroamerikanere ble drept. Trump valgte senere å flytte møtet til 20. juni.

I fjor ble dagen markert ekstra sterkt av «Black Lives Matter»-bevegelsen, i raseri over drapet på George Floyd, som ble drept under arrestasjon av en hvit politimann.

les også George Floyd-familien til VG ett år etter drapet: – Vi kjemper fortsatt

I FJOR: Her markeres «Juneteenth» på den 19. juni i fjor, med bilder av George Floyd. Foto: John Minchillo / AP

Et fåtall republikanere var mot

Senatet godkjente forslaget enstemmig onsdag denne uken, og Representantenes hus ga grønt lys dagen etter. I Representantenes hus stemte kun 14 av 435 representanter imot forslaget. Noen få republikanere var mot.

– Jeg vil si til mine hvite kolleger fra det andre partiet: Å bli selvstendige fra slaveri er noe annet enn å bli selvstendige som land, svarte demokraten Brenda Lawrence.

Hun la til at USA har et ansvar for at hver generasjon lærer om historien og stoltheten til et folk som overlevde og lyktes i USA til tross for at de ble utsatt for slaveri.

Representanten Bonnie Watson Coleman sier hun ser på dagen om en markering, ikke en feiring, ettersom det representerer noe som skjedde mye senere enn det burde, skriver NTB.

– Det minner meg også om alt det vi ikke har i dag: full tilgang til rettferdighet, frihet og likestilling. Alle disse mangler ofte når det gjelder svarte, sa hun.