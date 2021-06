INTERNASJONAL POLITIAKSJON: Australsk politi har frigitt dette bildet av en pågripelse som ble gjort under operasjon «Ironside» – deres del av den internasjonal operasjonen «Trojan Shield». Foto: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE / REUTERS

En av Australias mest ettersøkte: Slik hjalp han politiet uten å vite det

«Facebook-gangsteren» Hakan Ayik er en av Australias mest ettersøkte menn. Etter operasjonen «Trojan Shield» kan han også ha fått kriminelle kolleger på nakken, advarer politiet.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Mitt synspunkt er: Jo før han melder seg til politiet, jo bedre for ham og familien, sier sjef for det australske føderale politiet AFP Reece Kershaw til australske ABC onsdag.

Han snakker om Hakan Ayik, en prominent figur i Australias kriminelle underverden. Uten å ha visst om det selv, skal Ayik nemlig ha ledet politiet på sporet av flere av de over 800 personene som denne uken ble pågrepet i den store, internasjonale politiaksjonen «Trojan Shield».

Bare i Australia, der operasjonen har fått navnet «Ironside», er over 200 personer pågrepet.

ETTERLYST: Hakan Ayik er en av Australias mest ettersøkte menn. Foto: NSW Police

Ayik, som flyktet fra Australia i forbindelse med et gigantisk heroinbeslag i 2010, har ifølge politiet vært sentral i distribueringen og rekrutteringen til den krypterte meldingsappen Anom (også skrevet An0m og Anøm), som har vært helt sentral i opprullingen av de kriminelle nettverkene politiet nå mener de har avslørt.

Nå er han derfor, ifølge politiet, et «ønsket individ» i underverdenen.

Bakgrunn: Over 800 pågripelser i stor, internasjonal politioperasjon

Meldingsapp drevet av FBI

Tjenesten lovet brukerne at de kunne operere totalt i skjul, og den ble ifølge politiet brukt av over 12.000 medlemmer av organiserte kriminelle grupper verden over. Her planla de henrettelser, import av narkotika og hvitvasking av penger.

Det de ikke visste, var at appen i all hemmelighet ble drevet av FBI. Det fortalte Suzanne Turner, som er FBI-sjef i San Diego, under en pressekonferanse tirsdag.

– Siden da har over 12.000 enheter sendt over 27 millioner meldinger mellom over 100 land på over 45 ulike språk, sa hun videre.

Ayik skal ifølge BBC ha vært en sentral del av politiets plan for å få andre kriminelle til å stole på tjenesten. Han skal ha blitt lurt av undercover-agenter til å ta appen i bruk, og til å anbefale den videre til venner og kollegaer.

– Han var en av koordinatorene til denne spesifikke tjenesten. Så han har teknisk sett avslørt sine egne kolleger, sier politisjef Kershaw – som mener Ayik bør melde seg til politiet så snart som mulig.

Til australske Daily Telegraph sier Jared Taggart ved det føderale politiet at Ayik har vært en av Anoms «hovedsponsorer».

– Disse spesialtelefonene eksisterer nesten overalt. Det er som et familietre, du kan trolig spore nesten alle tilbake til ham.

GIGANTISK OPPRULLING: Politisjef i australske AFP Reece Kershae under en pressekonferanse om operasjon «Trojan Shields» tirsdag. Bak står statsminister Scott Morrison. Foto: Dean Lewins / AAP / Reuters

«Facebook-gangsteren»

Ayik, som i dag er 42 år gammel, omtales ifølge BBC som «Facebook-gangsteren»: For ti år siden, da han ble koblet til en rekke gjenger og narkotikanettverk, viste han hyppig frem bilder av muskler, tatoveringer og en luksuriøs livsstil med dyre biler og klokker på sosiale medier.

Ayik er sønn av tyrkiske migranter og vokste opp i et arbeiderklassestrøk i storbyen Sydney i Australia.

Siden han flyktet fra landet i 2010 har han blitt jaktet av Interpol, skriver Sydney Morning Herald. Han er mistenkt for å ha hatt en sentral rolle i et heroinbeslag verdt hele 230 millioner australske dollar – i underkant av 1,5 milliarder norske kroner.

fullskjerm neste BESLAG: Australsk politi har beslaglagt 3,7 tonn med narkotika under operasjonen «Ironside».

I 2008, mens han var under etterforskning for narkotikaimport, eide han karaokebarer og flere bordeller i byene Sydney og Canberra.

Han skal han ha jobbet hardt for å skaffe seg folk på innsiden i både grensekontrollen og i politiet, og han skal ha pleiet kontakt med kriminelle gjenger flere steder i Asia. Han skal også ha hatt tilknytning til en av Australias MC-gjenger, Comancheros.

Ifølge de australske mediene Sydney Morning Herald, The Age og 60 Minutes, som har samarbeidet for å spore ham opp, lever han nå et nytt luksusliv som hotelleier i Tyrkia, under falskt navn.