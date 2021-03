I SKUDDLINJEN: Ofre for Taliban- og IS-angrep blir behandlet ved det norske feltsykehuset i Kabul. Foto: JØRN RØDUM, Forsvaret/FSAN

Behandler bombeofre i Afghanistan: − Ekstreme forhold

Antallet bombeeksplosjoner og væpnede angrep i Afghanistan har nådd et nytt dramatisk punkt. Midt i dette infernoet av vold og blod jobber norske leger og sykepleiere på spreng.

Publisert: Nå nettopp

– Målrettede angrep på sivilsamfunnsaktivister, på journalister og folk i sikkerhetssektoren har økt i omfang de siste månedene. Det er sannsynlig at det er Taliban som står bak brorparten av disse angrepene, sier Afghanistan-forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) til VG.

Det nye er at organisasjonen ikke påtar seg ansvaret for angrepene.

– Men noen av angrepene står også IS bak, sier Harpviken.

les også Norsk soldat coronasmittet i Afghanistan: – Urovekkende

40 norske helsearbeidere

Det norske feltsykehuset i Kabul er bemannet med multinasjonalt medisinsk personell, hvor 40 av de 70 i ulike funksjoner er norske sykepleiere og leger.

– Vi er på mange måter inne i en boble på det norske feltsykehuset, avskåret fra lokalsamfunnet i Kabul. Men det er åpenbart at voldsnivået i Afghanistan er kjempehøyt, og vi ligger midt i Kabul. Tallet på pasienter har økt som en følge av ISIS og Talibans virksomhet, sier sykehussjef og oberstløytnant Terje Sødring Wadahl til VG.

Wadahl og hans medisinske rådgiver, kommandørkaptein Stian Skramstad blir intervjuet av VG på FaceTime.

OPERASJON: Den norske operasjonssykepleieren Anne-Line er i fremste linje i behandlingen av hardt skadde pasienter. Foto: JØRN RØDUM, Forsvaret/FSAN

– På vårt sykehus er det utelukkende militært personell som blir behandlet. Det var i hovedsak høytstående offiserer. Men etter Talibans anslag mot militære og politifolk tar vi også imot, etter anmodning fra NATOs hovedkvarter, et økt antall av uniformerte afghanere. Det er viktig å understreke at vi gir lik behandling til alle pasientene som har fått aksept og tilgang til det norske feltsykehuset, sier Stian Skramstad.

KLARGJØR: Operasjonssykepleierne Anne-Line og Hilde en viktig del av det multinasjonale medisinske miljøet ved det norsk-driftede sykehuset i Kabul. Foto: JØRN RØDUM, Forsvaret/FSAN

Skramstad er kirurg og jobber i det sivile på Oslo universitetssykehus Ullevål, en jobb han skal tilbake til i april.

Han er full av lovord om det multinasjonale medisinske miljøet han er en del av i Afghanistan.

– Sammen har vi utviklet en større kunnskap om traumebehandling, som vi kan ta med oss til sykehus hjemme i Norge, sier Skramstad.

Sykehussjefen Terje Sødring Wadahl sier at den norske medisinske innsatsen i Afghanistan er høyt verdsatt av NATO-styrkene.

les også Stoltenberg til VG om ny Afghanistan-frist: – Avtalen med Taliban er ikke uten betingelser

– Arbeidet som gjøres ved sykehuset blir lagt merke til av våre samarbeidspartnere og ledelsen i RSM, altså den pågående NATO-operasjonen i Afghanistan. Dette igjen har medført at vi får flere pasienter rett fra skadested inn til oss. Dette øker muligheten for å overleve for disse pasientene, da vi innehar spisskompetanse innen mange forskjellige skadetyper. Deretter overføres de til andre sykehus, sier oberstløytnant Wadahl.

TEAM: Den dramatiske økningen av terror og vold i Afghanistan setter den norske medisinske staben på en hard prøve. Foto: JØRN RØDUM, Forsvaret/FSAN

– Det er skapt et medisinsk miljø her med imponerende fagkunnskap, motivasjon og hvor vi gjennom multinasjonal sammensetning utvikler oss enkeltvis og sammen. Det er som å være oppe til eksamen hver eneste dag. Alt vi har lært og tilegnet oss av erfaring, møter virkeligheten under ekstreme forhold i Afghanistan. Dette er noe jeg vil ta med meg i arbeidet som kirurg på Ullevål sykehus, sier Stian Skramstad.

Overraskelsesbesøk fra USA

Søndag kom USAs nye forsvarsminister Lloyd Austin på et uanmeldt besøk til Afghanistan. I Kabul møtte han landets president Ashraf Ghani.

FØRSTE GANG: Lloyd Austin på sitt første besøk til Afghanistan som forsvarsminister. Foto: PRESIDENTIAL PALACE / REUTERS / NTB

De to diskuterte den avtalte tilbaketrekkingen av amerikanske soldater fra landet. Trump-administrasjonen og Taliban ble i fjor enig om en frist for dette til 1. mai i år.

USAs president Joe Biden uttalte til ABC News i forrige uke at det kan bli «vanskelig» å holde denne fristen, men at det ikke vil bli utsatt «mye lenger».

Samling for fredsprosess

Torsdag i forrige uke samlet Russland representanter for Afghanistans regjering, Taliban og internasjonale observatører for å blåse liv i fredsprosessen i landet. Samtidig står den USA-ledede prosessen i Qatars hovedstad Doha i stampe.

– Situasjonen og utviklingen i Afghanistan er høyst usikker. Taliban har opptrådt smart. De har styrket seg militært og sitter med gode kort på hånden. USA derimot ser ut til å ha spilt bort ikke bare sine egne forhandlingskort, men også den afghanske regjeringen sine, sier Kristian Berg Harpviken ved PRIO.

– Blir det et Taliban slik vi husker det før den vestlige alliansen gikk inn i Afghanistan?

– Jeg tror at Taliban ser at Afghanistan har forandret seg. Det som skremmer folk er at de ønsker et religiøst råd, som ikke er demokratisk valgt. Et forslag er at det opprettes et religiøst råd, hvor halvparten fylles av Taliban og den andre halvparten av de andre aktørene. Det vil være et paradoks om man skulle gå til Talibans gamle erkefiende Iran for å finne inspirasjon for nytt styresett, sier Harpviken.