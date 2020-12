IKKE TIL ALLE: Verdens rike land har inngått forhåndsavtaler om innkjøp av vaksiner mot covid-19, og i mange tilfeller bestilt mye mer enn de vil ha behov for. Foto: POOL / Reuters

Corona-vaksinen: − Rike land støvsuger markedet

Rike land har bestilt minst tre ganger så mange covid-19 vaksiner som de trenger. Fattige land får ikke vaksinert mer enn maksimalt én av ti i 2021.

Da coronaviruset sendte fryktbølger gjennom verden i vår, var det bred enighet om én ting: Dersom man lyktes i å utvikle en vaksine, så skulle den distribueres over hele verden.

Den årelange kampen afrikanske land måtte kjempe for å få tilgang til medisiner til behandling av HIV/Aids hadde satt spor, og Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre organisasjoner påpekte at verdens fattige land ikke fikk tilgang til vaksinen mot svineinfluensa før lenge etter epidemien i 2009.

Men det som ikke skulle få skje igjen, var allerede et faktum da 90 år gamle Margaret Keenan som verdens første fikk en klinisk testet vaksine i Storbritannia i begynnelsen av denne uken:

Verdens rikeste land legger opp til å hamstre vaksiner, slik at mange av dem har kjøpekontrakter på minst tre ganger flere doser enn det som trengs, samtidig som verdens fattigste land ikke vil kunne vaksinere mer enn én av ti i 2021, skriver CNN, basert på tall fra blant annet Duke Global Health Innovation Center.

LAR SEG TESTE: Legemiddelgiganten AstraZeneca tester en vaksine i Soweto, Johannesburg. Over to tusen sørafrikanere har sagt ja til å være testpersoner. Foto: Jerome Delay / AP

Advarer rike land

– Tiden for global solidaritet, for globalt samarbeid er nå. Det er umoralsk og uforståelig at man har overflod av vaksinedoser i noen land, og ingen vaksinedoser i andre land, sier John Nkengasong, i Africa Centres for Disease Control and Prevention, som er helseprogrammet til Den afrikanske union, til CNN.

Dr. Richard Mihingo, koordinator for vaksineutvikling for Afrika i WHO, sier at bilaterale avtaler styrt av såkalt «vaksine-nasjonalisme» er blitt en trist virkelighet. Han kommer samtidig med en advarsel til rike land:

– Inntil alle er beskyttet, er ingen trygge. Vi lever i en verden der vi er sammenkoblet, og land som kun klarer å beskytte seg selv vil leve som på en øy. Vi trenger en verden der vi kan ha samhandling, ikke bare økonomisk, men sosialt, sier Mihingo.

Vaksiner mot covid-19 Fire vaksiner mot covid-19 er for tiden til godkjenning hos EU og dermed også for bruk i Norge. EU har signalisert at de første vaksinene kan bli godkjent rundt nyttår. Norge er sikret tilgang til alle de fire vaksinene gjennom det europeiske samarbeidet. Vaksine utviklet av BioNTech i samarbeid med Pfizer. Gir beskyttelse i 95 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. Vaksinen tas i to doser, med tre ukers mellomrom. Vil angivelig koste rundt 180 kroner per dose.

Vaksine utviklet av Moderna Biotech. Gir beskyttelse mot covid-19 i 94,5 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. Vaksinen tas i to doser med fire ukers mellomrom. Vil koste mellom 250 og 350 kroner per dose, ifølge produsenten.

Vaksine utviklet av Universitetet i Oxford i samarbeid med AstraZeneca. Gir beskyttelse mot covid-19 i 70 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. Tas i to doser, med fire ukers mellomrom. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet.

Vaksine fra Janssen Vaccines & Prevention, et datterselskap av legemiddelgiganten Johnson & Johnson. Tas i én dose, men testes nå også med bruk av to doser. Vil trolig koste rundt 90 kroner per dose. Siden den trolig kan tas i én dose, er den derfor relativt billig. (Kilder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP) Vis mer

«Adjø solidaritet»

FNs barnefond, UNICEF, skal på sikt fordele over to milliarder vaksiner gjennom samarbeidet kjent som COVAX. Men Jean-Yves Gallardo, kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge, sier organisasjonen frykter at global solidaritet sviktes.

– Vi må rett og slett løfte blikket fra vår egen navle og gjøre en global, kollektiv innsats. Det er andre som trenger vaksinen like mye som oss her i Norge, og som kanskje ikke får den, sier han til VG.

– De rike landene støvsuger markedet for vaksiner. Det betyr at en rettferdig fordeling utsettes. Det kan vi ikke akseptere. Corona-vaksinen må ikke bli en luksusvare, og vi kan ikke la de fattige bli rammet, fortsetter han.

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors sier til VG at distribusjon av vaksiner blir en test av solidariteten som verden har snakket om.

– Uten at vaksiner også blir tilgjengelige i land som dårligere stilt enn oss, vil vi ikke ble kvitt denne pandemien. Det er et felles ansvar at vi får vaksiner ut til de som trenger det mest. Vi håper at kjøpekontrakter ikke betyr at de rike landene beholder alt selv, sier Apeland.

Afrikanske eksperimenter

I Sør-Afrika har det vært hissig debatt rundt vaksinering lenge: På et tidspunkt der vaksiner mot covid-19 var på forsøksstadiet ble fattige innbyggere i Soweto betalt for å ta eksperimentelle vaksiner.

«Vi er ikke laboratorierotter» og «test vaksinen på hvite» var blant slagordene i protestene i sommer. Nå er det fortsatt uklart hvor mange doser Sør-Afrika vil få, men en ny runde med forsøk blir gjennomført av legemiddelgiganten AstraZeneca.

Gregory Hussey, ved universitetet i Cape Town, reagerer på at fattige land som har stilt opp under utprøving, ikke får sin andel når vaksinen er klar.

– Det minner om de gamle apartheid-dagene, da en sort afrikaner trengte en passerseddel for å slippe ut av sin getto. Alt snakket om at ingen skal glemmes er bare vrøvl når alt kommer til alt, sier han.

PROTESTER: Vaksinetester skapte protester i Sør-Afrika i sommer. Foto: KIM LUDBROOK / EPA

