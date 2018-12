IMPONERER: Franske kommentatorer er imponert over Ségolène Royals knockoutseier innad i Sosialistpartiet, og slår fast at sosialistene nå har fått den kandidaten som har størst mulighet til å slå de konservative i kampen om presidentvervet. Foto: EPA

Ségolène Royal vil reformere Frankrike

Ségolène Royal lover å reformere Frankrike hvis hun blir valgt som president. Den populære kvinnen er høyresidens verst tenkelige motstander i vårens presidentvalg.

- Vi skal klatre helt til toppen, og i dag er en god dag å begynne, sa Royal fredag etter å ha feid sine mannlige konkurrenter av banen i primærvalget i det franske Sosialistpartiet.

60,62 prosent av partiets medlemmer valgte henne som sosialistenes kandidat til presidentvalget i Frankrike om fem måneder. Begge motkandidatene, Dominique Strauss-Kahn og Laurent Fabius, ba om at alle sosialister nå må samle seg bak Ségolène Royal.

Selv ga den nye stjernen uttrykk for at hun føler «et enormt ansvar» for ikke å skuffe alle dem som håper hun kan erobre presidentpalasset og bli Frankrikes første kvinnelige president.

Nye ideer

Royal lover å reformere Frankrike dersom hun vinner presidentvalget.

- Verden har endret seg, Frankrike har beveget seg, derfor må også politikken endre seg, og jeg vil stå for den endringen, sa hun fredag.

- Ikke vær redd for nye ideer, la hun til, og ba på presidentaktig maner alle franskmenn spørre seg hva de kan gjøre for sitt land.

Kommentatorer på både venstre- og høyresiden er imponert over Ségolène Royals knockoutseier innad i Sosialistpartiet, og slår fast at sosialistene nå har fått den kandidaten som har størst mulighet til å slå de konservative i kampen om presidentvervet.

Brudd

En viktig grunn til det er at Ségolène Royal har greid å framstå som en ny politiker, en som bryter med den mislikte politiske eliten i Frankrike. Dermed stjeler hun også trumfkortet til høyresidens forventede presidentkandidat, Nicolas Sarkozy.

- Han ønsket å stå for «bruddet», men hun representerer det bedre enn ham, skrev venstreavisen Libération på lederplass fredag.

Også den konservative avisen Le Figaro mener på lederplass at Royal blir en fryktet utfordrer for høyresiden.

Sarkozys politiske rådgiver Patrick Devedjian sier at sosialistene nå har fått et forsprang ved at de allerede har valgt sin presidentkandidat.

- Vi har ingen tid å miste, sier han. Sarkozy ventes å bli utpekt som det regjerende høyrepartiet UMPs presidentkandidat 14. januar.

Populær, ikke populist

Sosialistpartiets leder François Hollande mener Ségolène Royal har vunnet på sin originalitet.

- Hun snakker et helt annet språk enn det som hittil har vært brukt i politikken, sier Hollande, som vel å merke er Ségolène Royals samboer og far til hennes fire barn.

Hollande avviser at Ségolène Royal er populist.

- Men hun er utvilsomt populær, sier han. (©NTB)