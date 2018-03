REGJERINGS-EXIT: Sigmar Gabriel (t.v.) har fått beskjed av partiledelsen i SPD at han ikke får fortsette i den nye regjeringen til Angela Merkel (CDU, t.h.). Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Droppes i den nye Merkel-regjeringen etter minister-bråk

Publisert: 08.03.18 10:29

UTENRIKS 2018-03-08T09:29:34Z

Utenriksminister Sigmar Gabriel får ikke fortsette i Angela Merkels nye koalisjonsregjering etter minister-bråket i det sosialdemokratiske partiet SPD.

– Jeg kommer ikke til å tilhøre den nye regjeringen, melder Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel på Twitter.

Han skal torsdag morgen ha blitt informert om at han ikke får fortsette i Merkels nye koalisjonsregjering av fungerende SPD -leder Olaf Scholz og påtråppende partisjef Andrea Nahles.

Hvem som blir Tysklands nye utenriksminister er ennå ikke kjent.

Nyheten kommer en måned etter at daværende partileder Martin Schulz i SPD kunngjorde at han trekker seg som påtroppende utenriksminister. Den overraskende nyheten kom samme uke som Martin Schulz og Angela Merkel ble enige om en ny storkoalisjon mellom SPD og kristendemokratene i CDU og CSU.

Schulz hadde i forkant både avvist et nytt regjeringssamarbeid med kristendemokratene og utelukket at han selv kom til å bli minister.

Det førte til sterk misnøye blant flere av Schulz egne partifeller og tidligere nære allierte, ikke minst den sittende utenriksministeren Sigmar Gabriel:

– Det som er igjen, er skuffelse over hvor liten respekt det finnes i Det sosialdemokratiske partiet for de avtaler vi har inngått med hverandre, og hvor lite en persons ord teller, uttalte Gabriel etter at ledelsen i SPD og CDU/CSU hadde blitt enige om en koalisjonsavtale.

– Jeg satte pris på å bli utenriksminister, og folk synes tilsynelatende at jeg har gjort en god og vellykket jobb. Jeg beklager at folks anerkjennelse av jobben jeg gjør, tydeligvis ikke betyr noe som helst for SPD-ledelsen, fortsatte Gabriel den gang.

Koalisjonsavtalen ble forrige helg et faktum, samtidig som Tyskland unngikk fortsatt regjeringskrise og et mulig nyvalg, etter at medlemmene i SPD stemte ja til den nye storkoalisjonen i en uravstemning.

Gabriel er en av Tysklands best likte rikspolitikere, med 57 prosent som mener han gjør en god jobb. Likevel var han ikke tiltenkt noen ministerpost i den nye regjeringen.

Utfallet han kom med for en måned siden, førte til at Schulz trakk seg. Det hjalp imidlertid lite for hans egen fremtid i den nye regjeringen. Ifølge tyske medier skal han ha et dårlig forhold til den nåværende partiledelsen ved Scholz og Nahles, og nå er det altså klart at han heller ikke får fortsette som minister.

Gabriel, som er tidligere SPD-sjef og visekansler, skriver at han fortsatt vil sitte som folkevalgt i forbundsdagen, men at «nå ender tiden, hvor jeg har politiske ledelsesoppgaver for SPD».

Han har hatt ledende posisjoner i SPD og den tyske regjeringen i hele 18 år. Han skriver videre at han ønsker den nye regjeringen og partiet sitt «av hele hjertet» lykke til i håndteringen av de store utfordringene som Tyskland og Europa står overfor.

Fredag klokken 10 skal Nahles og Schilz kunngjøre hvem som blir SPDs ministre i den nye Merkel-regjeringen. Sosialdemokratene skal blant annet ha de viktige ministerpostene i utenriks-, finans- og arbeidsdepartementet. I tillegg vil SPD få ministrene i justis-, familie- og miljødepartementet.

Foreløpig er det kun klart at fungerende partileder Scholz vil bli ny finansminister. Ifølge tyske medier er det et ønske blant flere lokallag i det østlige Tyskland at borgermesteren i Berlin-bydelen Neukölln, Franziska Giffey (39), skal utnevnes til minister.