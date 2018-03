ALL MAKT: Xi Jinping avga stemme søndag morgen, norsk tid. Foto: JASON LEE / X01757

Her stemmer Xi for lovendringen som kan gjøre ham til president på livstid

NTB

Publisert: 11.03.18 11:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-11T10:49:24Z

Folkekongressen i Kina har vedtatt en grunnlovsendring som åpner for at Xi Jinping kan bli president på livstid.

Sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet foreslo tidligere i år å fjerne begrensningen på antall perioder landets president og visepresident kan sitte.

Den kinesiske grunnloven har slått fast at de «ikke skal sitte i mer enn to sammenhengende perioder», men dette er nå endret.

De nesten 3.000 delegatene i Kinas lovgivende forsamling, Folkekongressen, stemte søndag over forslaget om å endre loven, og utfallet var gitt. Bare to av delegatene stemte imot, mens tre avsto fra å stemme.

Endringen innebærer i praksis at landets 64 år gamle president Xi Jinping kan bli sittende, også etter at den andre perioden hans utløper i 2023.

Folkets leder

– Vi har sett Xi Jinping konsolidere makten og at han har en helt annerledes stil enn forgjengeren, som sto for en mer konsensusbasert tilnærming. Xi har i langt større grad satt seg selv i spissen og definert seg som folkets leder, mener forsker Andreas Bøje Forsby ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Xi utnytter tomrommet som USAs president Donald Trump nå skaper i verdenspolitikken, konstaterte han da lovforslaget ble fremmet i forrige måned.

Styrker stabiliteten

Kina står for en helt annen modell enn det liberale vestlige demokratiet, men landet står også for stabilitet. Og den styrkes med dette grepet, mener Bøje Forsby.

Professor Jørgen Delman ved Københavns Universitet er enig og mener at XI nå vil gjøre seg til verdens mest betydningsfulle mann.

– Xi Jinping er avgjørende for hva som skjer i verden nå. Og med denne endringen blir han svært, svært sentral for det som skjer globalt de neste årene. Det er det ingen tvil om, konstaterte Delman nylig.