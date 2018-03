RESTAURANTEN: Skripal og datteren spiste på Zizzi kun et par timer før de kollapset på en parkbenk. Foto: Steve Parsons /NTB scanpix

BBC: Britisk politi fant spor av nervegift på restaurant

NTB

Publisert: 11.03.18 07:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-11T06:55:44Z

Britisk politi har funnet spor av nervegift på restauranten den russiske eksagenten Sergej Skripal og datteren Julia spiste på før de kollapset, melder BBC.

Ifølge kanalen fant politiet spor av giften under rettsmedisinske undersøkelser.

Skripal og datteren kollapset to timer etter at de gikk fra restauranten Zizzi i Salisbury søndag forrige uke . Det skal ikke være fare for andre kunder som har spist på restauranten.

Det er ifølge BBC heller ingenting som tyder på at noen restaurantgjester har noe med attentatet å gjøre.

Mer enn 250 tjenestefolk fra britisk antiterrorpoliti er i full gang med etterforskningen og mer enn 200 vitner er identifisert. I tillegg blir 240 tekniske bevis undersøkt av politiet.

De undersøker også parkbenken de to ble funnet på, Skripals hjem, en pub de hadde vært på og gravlunden der Skripals kone og sønn er begravet.

– Jeg vil understreke at antiterrorpolitiet jobber raskt og profesjonelt. Vi bruker enorme ressurser på å sørge for at de har all støtten de trenger for å gjennomføre etterforskningen, sa Storbritannias innenriksminister Amber Rudd lørdag.

Britisk politi har tidligere opplyst at det er fastslått hvilken type nervegift som ble benyttet, men det er ikke kjent hvor den kom fra, hvem som sto bak, hvordan Skripal og datteren ble eksponert for giften eller hva motivet var.

Britiske medier spekulerer i om Russland kan stå bak, noe Kreml avviser på det sterkeste.

Advarer «svikere»

Samtidig har russiske nyhetssendinger levnet liten tvil om at Skripal har lite støtte å hente i Moskva:

I onsdagens kveldssending på Russlands Kanal 1 kom det profilerte nyhetsankeret Kirill Kleijmenov med en klar beskjed. Etter en innledende setning om spionsaken og at han personlig « sympatiserer med hvem som helst som lider, og selvfølgelig ikke fryder meg», la Kleijmenov til:

– Men for rent oppdragende formål, for dem som drømmer om en slik karriere, vil jeg utstede en advarsel. Yrket sviker er mye farligere enn å være narkotikasmugler. Det er veldig sjelden at de som velger det ender sine liv i fred og harmoni. Alkoholisme og narkotikamisbruk, stress, alvorlige psykiske problemer og depresjon er uunngåelige yrkesskader for en sviker. Og som en konsekvens av det, slag, bilulykker og selvmord.»