TRENER I ØRKENEN: Norge har rundt 70 soldater i Anbar-provinsen i Irak, som et bidrag i kampen mot IS. Her øver en tidligere kontingent på skarpskyting på en skytebane i Ain Issa-leiren høsten 2018. Foto: Forsvaret/ NOR TU

IS-krigere rømmer til Irak – der kan de møte norske styrker

Lekkasjen av IS-krigere over grensen fra Syria kan få negative konsekvenser for Norges oppdrag i Irak, sier den norske styrkesjefen i Anbar til VG.

Publisert: 28.02.19 20:32







Det siste slaget mot IS pågår med full styrke. Inne fra sin siste skanse i landsbyen Baghouz i Øst-Syria kjemper de gjenværende IS-krigerne til døden mot de kurdiske styrkene SDF og den internasjonale koalisjonen.

Nord-Syria flommer over av mennesker på flukt. Bare de siste tre dagene har 9000 personer flyktet fra Baghouz, ifølge FN. Flyktningleirene fylles opp av kvinner og barn, fengslene av mistenkte IS-krigere.

arrow-left









arrow-right expand-left REDDES UT: En bil kjører vekk med barn og kvinner fra det siste IS-kontrollerte området i Syria, landsbyen Baghouz, 20. februar.

I kaoset som råder har opp mot tusen IS-krigere klart å snike seg over grensen til Irak, ifølge amerikanske og irakiske forsvarskilder.

De krysser det åpne ørkenområdet som utgjør grensen for å slippe å lide nederlag i kampene mot kurderne.

I Irak kan de potensielt møte nordmenn.

Den norske styrkesjefen: – Vi følger nøye med

Norge har 70 norske soldater i Ain Issa-leiren i Anbar-provinsen i Irak, som trener opp irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS.

VG besøkte styrkene i fjor høst. Les reportasjen her:

les også Forsvarsministeren i Irak: Derfor trengs norske soldater

De norske styrkene opererer langs en akse på 62.000 kvadratkilometer fra den norske leiren i ørkenen til grensebyen al-Qaim – bare 45 kilometer fra IS’ siste skanse, Baghouz.

Når et økt antall IS-krigere rømmer inn i Irak, øker sjansen for at de vil kunne møte på norske styrker.

SJEF FOR STYRKENE: Tor Øystein Moen er Norges styrkesjef i Ain Issa-basen i Irak. Foto: Forsvaret/ NOR TU

– IS-personell kan bevege seg inn i Irak, og det er noe vi følger nøye med på. Til nå har vi ikke sett noen dramatiske konsekvenser, men dette kan tenkes å påvirke situasjonen i negativ retning i et kortsiktig perspektiv, sier den norske styrkesjefen Tor Øystein Moen til VG.

FAKTA: Slik kjemper Norge mot IS Norge bidrar militært i kampen mot terrorgruppen IS, som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS.

I oktober 2014 besluttet regjeringen å sende inntil 120 soldater til Irak.

Rundt 60 soldater trente opp irakiske styrker i Bagdad inntil mars 2016.

Rundt 60 soldater trente kurdiske peshmerga-styrker i Erbil i Nord-Irak inntil mars 2017.

Styrken i Erbil ble i august 2017 flyttet til Anbar-provinsen i Vest-Irak. Der er det i dag 70 soldater.

Norge sendte også en spesialstyrke på rundt 60 soldater til Jordan i mai 2016. Disse trente opp syriske opprørere som kjemper mot IS. Spesialstyrken ble avviklet i mars 2018, og i dag er Jordan omgjort til et såkalt logistikkelement.

Det er hemmeligstemplet hvor norske spesialstyrker eventuelt er i dag.

Norge vedtok i sommer å bidra med minst ti personell til NATOs opptrappingsplan mot IS i Irak i 2019, et treningsprogram som består av totalt 500 personer. Dette kommer i tillegg til de ovennevnte bidragene. Kilder: Regjeringen, Forsvaret, NTB Vis mer vg-expand-down

– Hvilke negative konsekvenser kan det få?

– Det kommer inn IS-personell som kan ha en ekstrem ideologisk overbevisning, og som er herdet av de siste års strid og prøvelser. De kan ha en sterk motivasjon til å fortsette sin voldelig virksomhet og terrorisme i Irak, sier han på telefon fra basen i Anbar.

Klikk for å aktivere kartet

«Forberedt og godt trent»

Dagens norske kontingent i Ain Issa er den tredje i rekken og ankom i starten av februar. Soldatene har foreløpig ikke vært ute i felt, men Moen antar at de kommer til å reise helt til Al Qaim ved Syria-grensen i løpet av det seks måneder lange oppdraget.

De norske styrkene diskuterer jevnlig hva de skal gjøre hvis de treffer på IS, og trener på slike situasjoner.

les også Mener IS-brudenes barn må få komme til Norge

– Vi baserer oss blant annet på erfaringer fra de tre kontingentene som har vært her før oss. Vi har godt utstyr, og er godt trent og forbedret på de scenarioer som kan oppstå hvis vi kommer ut for direkte trusler fra IS, sier styrkesjef Moen.

Faren for selvmordsbombere øker med IS-krigere som «ekstrem offervilje og overbevisning», ifølge styrkesjefen. Men han legger til at terroristenes mål i hovedsak er sivilbefolkningen og irakiske sikkerhetsstyrker.

les også Kommentar: Kalifatets siste utpost

– Den internasjonale koalisjonen er nok et mindre attraktivt mål for IS enn irakiske styrker. Irakerne har det største fotavtrykket, mens vår rolle i økende grad er mer perifer. Men vi er selvsagt eksponert når vi beveger oss ute i Anbar-provinsen.

– IS har våpenlagre i ørkenen

Moen forteller at irakerne har utplassert langt flere styrker langs grensen til Syria den siste tiden, men at det likevel er utfordrende å ha kontroll over en så lang grenselinje.

For dem som klarer å komme seg usett over grensen, venter hemmelige IS-celler i den irakiske ørkenen. For terrorgruppen så sin egen territoriale kollaps komme, ifølge en rekke forsvarskilder.

pullquote – De har forberedt seg godt på dagens situasjon. Det er åpenbart at IS har lagt ut betydelige lagre av våpen og utstyr i ørkenområdene, sier den norske styrkesjefen Moen.

I den irakiske ørkenen har IS-krigerne tatt i bruk et omfattende nettverk av underjordiske huler (både naturlige og menneskeskapte), som tidligere ble brukt av al-Qaida.

Bakgrunn: Dette er IS-terroristenes nye strategi

Fra sine skjulte leirer i ørkenen omgruppere de seg, koordinerer sovende celler, styrker seg finansielt ved pengeutpressing, og planlegger angrep på byer og motorveier.

NORGES BIDRAG: VG besøkte Ain Issa-leiren i fjor høst. Bildet viser den forrige kontingenten av soldater. De er i Irak for en periode på seks måneder hver. Foto: Harald Henden, VG

Kan potensielt møte norske fremmedkrigere

Mange av de 46.000 menneskene som har flyktet fra IS-landsbyen Baghouz de siste ukene er utlendinger.

Det skal være flere fremmedkrigere blant de få tusen som er igjen for å kjempe til døden. Identiteten til de tusen IS-krigerne som har rømt over grensen er ikke kjent.

les også IS-bruder trygler om å få vende hjem

I dag er det omkring 30 norske statsborgere igjen i krigsområdene i Syria og Irak, men noen av dem kan være døde, ifølge PST. Tallet omfatter også omkring ti kvinner.

– Hva gjør dere hvis dere treffer på norsk IS-krigere eller deres koner og barn?

– Jeg ser selvsagt at dette kan by på moralske dilemmaer, men prinsippet er at dersom det finnes norske borgere i en slik situasjon, er det en sak mellom det norske utenriksdepartementet og irakiske myndigheter. Dette er ikke noe vi skal befatte oss med, svarer Moen.