Mysterium for forskerne: Fant knølhval i Amazonas

Marinebiologer i Brasil fant en knølhval på ti tonn strandet i skogen på en øy ved utløpet av Amazonas – nær 650 mil fra hvalenes naturlige habitat.

Etter å ha fulgt en flokk åtselsfugler som svermet på øya Marajó ved munningen av Amazonas -elven, fant medlemmer av naturverngruppen Bicho D’Água knølhvalen fredag.

Funnet var ifølge New York Times overraskende både fordi hvalen ble funnet rundt 650 mil fra der forskerne antar knølhvalens naturlige habitat er, og fordi den ble funnet på en tid av året der den burde ha migrert sydover.

Den unge hvalen skal være rundt åtte meter lang og veier rundt ti tonn, ifølge Independent. Den ble funnet cirka 15 meter fra vannkanten og skal ha vært død i flere dager.

– Vi antar at den fløt og at tidevannet skylte den inn i mangroveskogen, sier president i Bicho D’Água, Ranata Emin, til brasilianske G1.

– Men spørsmålet er: Hva gjorde en knølhval på nordkysten av Brasil i februar? Det er uvanlig.

Hvalen ble undersøkt i helgen mens det var lavvann. Biologene tok prøver og forsøkte å finne ut av hva hvalen kunne ha dødd av. Selv om det var en ung hval, var den for stor og i et for øde område til at den kunne flyttes.

Ifølge Emin har naturnverngruppen en teori om at hvalen kom bort fra moren før den døde.

– Vi samler informasjon og ser etter merker på kroppen som kan si noe om hvorvidt den ble fanget i et nett eller truffet av en båt.

Hun anslår at det kan ta rundt ti dager å få en rapport på dødsårsaken.

Det antas at titusenvis av knølhvaler bor i Atlanterhavet utenfor Brasil, men nær alle migrerer sørover mot Antarktis på denne tiden av året for å finne mat.