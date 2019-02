SLETTET: Facebook skriver at Robinson har brutt reglene knyttet til «organisert hat». Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Tommy Robinson slettet fra Facebook og Instagram

LONDON (VG) Etter gjentatte advarsler har Facebook og Instagram i dag slettet Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League, fra sine plattformer.

Forbudet er for godt og Facebook , som også eier Instagram, begrunner det med at Robinson har brutt reglene knyttet til «organisert hat». Her kan du lese hele den skriftlige uttalelsen fra Facebook.

Blant annet skriver selskapet at «Robinson har gjentatte ganger brutt våre regler og publisert innhold med dehumaniserende språk, og oppfordret til vold rettet mot muslimer (...) Dette er ikke en lett beslutning å ta, men personer og grupper som angriper andre på grunn av hvem de er har ikke noe på Facebook og Instagram å gjøre».

På Facebook hadde Robinson over 1 million følgere. Det betyr at det kan bli vanskeligere for ham å nå et stort publikum med budskapet sitt.

Det eneste sosiale mediet han er igjen på nå er YouTube. Fra før er Robinson bannlyst fra PayPal og Twitter.

Twitter ble han slettet fra i 2018, et halvt år etter terrorangrepet på moskéen i Finsbury nord i London. En døde og ti ble skadet. I retten ble det kjent at Darran Osborne ble radikalisert på tre uker. Han leste det Robinson la ut og dagene før fikk han direktemeldinger fra Tommy Robinson, blant annet på en ytre-høyre, canadisk side.

Dette er videoen fra utsiden av moskéen når Osborne blir pågrepet.

Slår tilbake - mot BBC

Robinson, som egentlig heter Stephen Yaxley-Lennon, sier til det britiske nyhetsbyrået Press Association at BBC har skylden.

– De (red.anm BBC) skjønner at det ikke vil virke, så nå jobber de med tech-gigantene for å fjerne oss. Hvor er ytringsfriheten? Jeg har ikke brutt noen regler, alle vet det. Jeg forteller sannheten og det er den de fjerner. Folk vil fortsatt finne meg, sier Robinson.

Han forteller at han jobber med en avslørende dokumentar som heter Panodrama. Tittelen spiller på BBC-programmet Panorama, som graver i bakgrunnen til Robinson, skriver The Guardian.

For tre dager siden stilte Robinson og hans følgere opp foran BBCs lokaler og viste frem Panodrama på storskjerm. Flere tusen møtte opp. Det britiske journalistforbundet svarte med å fordømme Robinson og hans følgere for å prøve å skremme dem som jobber i Panorama.

I sin begrunnelse nevner ikke Facebook BBC.

STØTTE: Robinson har slått seg opp som en islamfiendelig røst på sosiale medier hvor han har mange trofaste tilhengere. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Stadig omstridt

Robinson har slått seg opp som en islamfiendelig røst på sosiale medier hvor han har mange trofaste tilhengere, både i Storbritannia og utlandet. Robinson har tidligere ledet English Defence League og er nå i UKIP, partiet som i 2016 regisserte brexit-kampanjen.

Han har vært arrestert og dømt for å bryte loven da han filmet utenfor et rettslokale i Leeds i 2017. Saken som gikk for retten var en av mange «grooming-saker» som har fått massiv oppmerksomhet i England.

I hovedsak har menn med opprinnelse fra Pakistan, Bangladesh, India, Iran og Tyrkia dopet ned og forgrepet seg på britiske jenter. Dette har Robinson formidlet til sine følgere og ment viser at islam og Storbritannia er uforenlig.