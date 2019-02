KAN UTSETTES: EUs Brexit-forhandler Barnier tror det kan gå mot at Storbritannias utmelding av EU utsettes. Foto: Reuters

EU-forhandler: Kan bli Brexit-utsettelse

EUs Brexit-forhandler Michel Barnier utelukker ikke at Storbritannias utmeldelse av unionen kan bli utsatt.

Publisert: 22.02.19 10:59







Det skriver Reuters. Etter planen skal statsminister Theresa May trekke Storbritannia ut av EU 29. mars. Men hun har møtt massiv motstand mot sin brexit-plan, både innad i eget parti og fra Labour .

– Jeg kan ikke utelukke en utsettelse, men det ikke opp til meg å bestemme - det er opp til europeiske ledere, sier Barnier til radiostasjonen Europa 1 radio.

Han mener de ikke trenger mye mer tid, men heller at avgjørelser blir tatt.

Torsdag besøkte Labour-leder Jeremy Corbyn i Brussel for å snakke med Barnier. Corbyn ønsker at EU og Storbritannia inngår en tollunion etter Brexit, og han uttrykte også stor skepsis til Mays fleksibilitet i forhandlingene.

– Det er alvorlig og overhengende fare for at Storbritannia går ut av EU uten at det foreligger en avtale.

Corbyn frykter statsministeren lar seg styre av den EU-kritiske ERG-gruppen i det konservative partiet.

I januar sa Underhuset nei til utmeldingsavtalen til May. Siden den gang har hun forsøkt å reforhandle avtalen, og finansminister Philip Hammond hevdet torsdag at de nærmer seg.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har derimot uttalt at han er pessimistisk og frykter at det ikke blir noen avtale. Et slikt utfall mener han vil ha fryktelige følger, både økonomisk og sosialt.