I SORG: Dagen etter massakren var det minnemarkering for pårørende og elever i en park i nærheten av skolen Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: Klaudia Lech, VG

Refset politimann slår tilbake etter Florida-massakren

Publisert: 27.02.18 02:06 Oppdatert: 27.02.18 03:04

UTENRIKS 2018-02-27T01:06:31Z

Han har fått massiv kritikk av Donald Trump. Nå forteller politimannen sin versjon av hvorfor han ikke konfronterte Nikolas Cruz (19) under skolemassakren.

Den 54 år gamle politimannen Scot Petersen har vært i hardt vær for at han ikke grep inn da 17 personer ble drept under skoleskytingen i Florida for snaue to uker siden .

Broward County-sheriff Scott Israel har tidligere fortalt at han «ble knust» da han så på overvåkningsvideoene som viste at 54-åringen sto utenfor skolen i opptil fire minutter «uten å foreta seg noe som helst ».

Donald Trump har blant annet kalt politimannen for «feig», og omtalt måten han opptrådte på for «motbydelig». Presidenten hevder at han selv uten våpen ville løpt inn og forsøkt å stanse skoleskytteren .

Her går han til verbalt angrep på politimannen:

For første gang tar politimannen nå bladet fra munnen. I en offentlig uttalelse via sin advokat Joseph DiRuzzo bestrider han historien som har kommet frem. Han mener selv at han ikke gjorde noe galt:

– Påstandene om at han handlet på en feig måte, og at hans handlinger ikke møtte politiets standarder er åpenbart usanne, heter det i uttalelsen.

Han kaller sheriffens versjon for «en grov forenkling». Politimannen hevder på sin side at han trodde skuddene kom utenfra – og at det var årsaken til at han ikke tok seg inn i skolebygningen.

Ifølge uttalelsen gjorde han derimot det han var trent til: Å søke dekning, før han inntok «en taktisk posisjon» mellom to nærliggende bygninger, mens han varslet om «kode rød».

– Radiokontakten indikerte at det var et skuddoffer i området ved fotballbanen, noe som forsterket hans tro på at skytingen var utenfor, heter det i uttalelsen.

Ifølge advokaten var 54-åringen den første politimannen som varslet om skuddene. Han skal også ha gitt det lokale SWAT-teamet nøkler til den aktuelle bygningen, tegnet en oversikt over skoleområdet og hjulpet til med å sikre overvåkningsvideoer.

Sheriffkontoret i Broward County ønsker overfor NBC News ikke å svare på uttalelsen, og viser til at det er en pågående intern etterforskning. De viser også til at politimannen selv valgte å gå av da han ble suspendert.

Her forteller en av elevene om dramaet: