KATLA: Den islandske vulkanen Katlas ligger på Sør-Island, under sørøstre del av isbreen Mýrdalsjökull. I det siste har vulkanens oppførsel overrasker forskere.

Store mengder drivhusgass siger ut fra Katla

UTENRIKS 2018-09-27T10:14:11Z

Den islandske vulkanen Katlas oppførsel overrasker forskere.

– Vi visste at det var en aktiv vulkan, men nå viser den konkrete bevis på at det er magma som «avgasser» seg, sier vulkanolog ved Universitetet i Leeds, Evgenia Ilyinskaya, ifølge danske Jyllands-Posten .

Nå regnes vulkanen som verdens tredje mest CO₂-holdige vulkan.

Ifølge RÚV, rikskringkasteren på sagaøyen, er det snakk om en masse på hele 20.000 metriske tonn hver eneste dag.

– Det er veldig mye, og bringer Katla inn på en tredjeplass over verdens mest CO₂-holdige vulkaner, sier Ilyinskaya, som selv har vært med på undersøkelsene av vulkanen.

Vulkanen Katla Katla er en vulkan på Sør-Island, under sørøstre del av isbreen Mýrdalsjökull.

Isbreen har et areal på 580 kvadratkilometer og isdekket er 300–600 meter tykt. Nest etter Hekla er Katla Islands mest kjente vulkan.

Katla har sannsynligvis hatt mer en 150 prehistoriske utbrudd og rundt 20 utbrudd i historisk tid, etter 874.

Store utbrudd skjedde blant annet i 935, 1485, 1625, 1660, 1721, 1755–1756 og sist 12. oktober til 5. november 1918. Vanlig periodisitet for utbrudd har vært 40–80 år; et nytt utbrudd er derfor ventet. Kilde: Store norske leksikon

Vulkanologen tror utslippene stammer fra en opphopning av magma et sted inne i vulkanen. Ifølge Jyllands-Posten er det usannsynlig at så mye CO₂ blir dannet ved vanlig geotermisk aktivitet.

– Disse målingene er et bevis på at det er magma som de-gasser seg et sted nede i systemet, og det er veldig interessant, sier Morgan Thomas Jones til VG.

Han er forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk ved Universitetet i Oslo .

Jones forklarer dette er den første slike undersøkelsen av Katla, og at den gir en veldig mye større forståelse for vulkanen.

– Det vi imidlertid ikke vet er hvor magmaen som slipper ut denne karbondioksidet, befinner seg – om den er langt nede eller langt oppe ved overflaten. Den er i hvert fall høyt nok opp til å lage CO₂ bobler, og noen av disse boblene slipper nå ut, fortsetter han.

Vil undersøke nærmere

Britiske og islandske forskere vil nå undersøke Katla videre på bakgrunn av at man vet det kan sige ut CO₂ fra vulkaner noen år før de har utbrudd.

Sist gang vulkanen hadde utbrudd, var for 100 år siden. Siden den gang har ekspertene flere ganger varslet om mulig fare for utbrudd.

I 2010 skrev VG at ekspertene ventet et utbrudd fra kjempevulkanen . Året etter var et utbrudd igjen fryktet , da det ble rapportert om rumling fra Katla.

Samme året valgte islandske myndighetene å evakuere et lite område rundt vulkanen etter flere jordskjelv.

– Hvor sannsynlig er det at det er et vulkanbrudd som er på ferde?

– Resultatene som nettopp har kommet, gir ikke noen mer grunn for å tro at det vil skje utbrudd på Katla mer enn før. Studien viser at vulkanen absolutt ikke har lagt seg til å sove, men vi vet ikke når det kan komme til å skje. Vi trenger flere indikatorer, sier Jones til VG, og trekker frem en type jordskjelvtype som kalles Tremor.

Jones forklarer at den mer langsomme og vedvarende jordskjelvprosessen tremor oppstår når magma beveger seg mellom steiner, og er den vanligste måten å forutse om et vulkanutbrudd vil inntreffe.

– Det er ikke noe jordskjelvbevis på at det er noe utbrudd på vei nå, sier Jones.

Han mener sjansen for at det vil skje et utbrudd den neste måneden er veldig lav, men at det sannsynligvis vil skje i løpet av de neste 100 årene. Jones understreker de sannsynligvis vil vite om et utbrudd et par uker til en måned i forveien.

– Man kan være mye mer sikker når det skjer tremor, sier han.

Fant flere farlige gasser

De britiske og islandske forskerne er uansett sikre på at det er noe uvanlig som skjer med Katla.

De har nemlig funnet farlig høye konsentrasjoner av både metangass og Hydrogensulfid ved vulkanen. Ifølge Store Norske Leksikon er sistnevnte en «fargeløs, giftig, brennbar gass som lukter som råtne egg».

Over vulkanen Katla ligger isbreen, Mýrdalsjökull, som er 800 meter tykk.

Som et resultat av geotermisk aktivitet, skal farlige gassene kunne dannes i isbreen. Folk skal derfor ha blitt advart om å besøke hulene uten en erfaren guide.

– Hvor farlige er disse gassene, metan og hydrogensulfid, og er det farlig for nordmenn at disse gassene slippes ut på Island?

– På nåværende nivåer, nei, konstaterer Jones.

Han sier gassene ikke vil påvirke folk, med mindre du befinner deg på toppen av vulkanen.

– Om det skulle skje – vil et utbrudd på Katla påvirke Norge på noen måte?

– Det er veldig usannsynlig. Det vil kun påvirke Norge hvis det er et ekstremt stort utbrudd i form av askeskyer som i så fall vil ramme hele Europa.