Frigir navnet på student som døde i bilulykke i Sør-Afrika

UTENRIKS 2018-10-02T17:12:25Z

Det var 25 år gamle Vilde Marie Aanderaa som mistet livet i en bilulykke natt til mandag

NTB

Publisert: 02.10.18 19:12

Det bekrefter Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding. Det var til sammen tre norske studenter som var involvert i ulykken i Cape Town. De to andre er ikke kritisk skadet, men tas vare på av helsepersonell.

– Å miste en student er noe av det aller verste man kan oppleve ved et universitet. Det berører oss som institusjon, vennekretsen og medstudenter, selv om våre tanker selvsagt i fremste rekke går til de aller nærmeste som har mistet et familiemedlem, sier dekan Helge Dahle ved matematisk- naturvitenskapelig fakultet ved UiB.

Fortsatt savnet: Her slutter alle spor etter savnede Marie (20)

En stedlig representant for UiB har vært på sykehuset og fulgt opp de andre to studentene. De har også blitt fulgt opp av lærere ved det lokale universitetet, og UiB sender en representant fra Bergen for å bistå studenter og pårørende.

De tre studentene var i Cape Town denne høsten i forbindelse med studier.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om den tragiske bilulykken som kostet en av våre studenter livet. Våre tanker går til studentens nærmeste familie og venner, sier Dahle.