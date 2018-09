OVERLEVERTE FILER: Edward Snowden overleverte i 2013 en rekke graderte filer til The Guardian og Washington Post. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Snowden-avsløringen: Britisk etterretning felt i menneskerettsdomstolen

UTENRIKS 2018-09-13T08:36:21Z

Menneskerettsdomstolen mener overvåkingsprogrammene som ble avslørt av Edward Snowden i 2013 har krenket menneskerettighetene.

Publisert: 13.09.18 10:36

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hadde tre klagesaker å ta stilling til om overvåkning som ble avslørt gjennom Snowdens varsling.

De konkluderte i dag med at britenes dataovervåking er i strid med retten til privatliv etter EMKs artikkel 8, og med ytringsfrihetens artikkel 10.

Det skriver bransjenettstedet Rett24.

Dommene ble avsagt under dissens.

Nettstedet skriver at sakene har til felles at det stilles spørsmål om lovligheten av den massive overvåkningen som ble avslørt da Edward Snowden overleverte datafiler til avisene The Guardian og Washington Post.

Det er en rekke menneskerettighetsorganisasjoner som har gått til Strasbourg-domstolen med de tre sakene.

Store mengder datatrafikk

Filene Snowden overleverte avslørte at etterretningstjenesten brukte flere dataprogrammer som gjorde det mulig å lagre og overvåke store mengder datatrafikk, ifølge The Guardian .

Under de muntlige forhandlingene i domstolen i fjor, kom det frem at britiske myndigheter ikke utøvde noen form for reell kontroll med disse programmene.

Britisk etterretningstjeneste har forsvart seg med at slik kontroll over trafikkdata er den eneste måten å fange opp mulige terrorister eller kriminelle.

En engelsk domstol har allerede konkludert med at landets etterretningstjenester tidligere brøt loven, men at nåværende virksomhet er i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjon og dens artikkel 8 om retten til privatliv.

Domstolen mente at britisk etterretningstjeneste blant annet hadde spionert på Amnesty, skriver The Guardian.