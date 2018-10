FINNER INGEN: Medlemmer av franske NGO, nød-brannmannskaper, bruker utstyr som lytter etter åndedrett i ruinene av Mercure Hotel i Palu fredag. Foto: Aaron Favila / AP / TT NYHETSBYRÅN

Mulig livstegn i jordskjelvruinene forsvant

Franske redningsmannskaper sier de ikke lenger finner spor av livstegnene de mente å ha oppdaget i ruinene av et hotell i Palu i jordskjelvrammede Indonesia.

Hotell Mercure var en av flere store bygninger som raste sammen da jordskjelvet og tsunamien rammet byen Palu på øya Sulawesi sist fredag.

Ved hjelp av en avansert skanner oppdaget redningsarbeidere fra den franske organisasjonen Pompiers de l'urgence tegn til liv i ruinene torsdag.











Et forsøk på å bore seg gjennom tykke betonglag måtte avbrytes da det ble mørkt. Fredag morgen sier mannskapet at de ikke lenger finner signalet.

– Vi var overbeviste i går, men nå har vi ingenting i det hele tatt. Vi har prøvd alt uten å få respons, sier redningsarbeider Phillip Besson.

Mange ofre

1558 mennesker er hittil bekreftet omkommet i katastrofen, men hundrevis av andre ligger fortsatt begravd under sammenraste bygninger og gjørme, opplyste en talsmann for indonesiske krisemyndigheter torsdag.

2550 mennesker er innlagt på sykehus med alvorlige skader, og FN anslår at 200.000 har behov for umiddelbar nødhjelp.

Mangelfull innsats

Indonesiske myndigheter får kritikk for sen og mangelfull redningsinnsats, og hjelpen fra utlandet har også latt vente på seg.

Torsdag landet de fem første utenlandske flyene med nødhjelp i Palu, og ytterligere 15 fly ventes i løpet av de kommende dagene, opplyser øverstkommanderende for det indonesiske flyvåpenet, Yuyu Sutisna.

– Flyene innebærer ikke at logistikkproblemene er over, for flyplassen i Palu har svært begrenset kapasitet, sier Yuyu.

Flyplassen er delvis ødelagt, men er nå utbedret og i stand til å ta imot fly.