NESTOR: Tidligere statsminister Carl Bildt er på Moderaternas valgvake på Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm. Foto: Hanna Franzén/TT / TT NYHETSBYRÅN

Carl Bildt til VG: – SD-samarbeid fullstendig uaktuelt

UTENRIKS 2018-09-09T18:58:07Z

STOCKHOLM (VG) Sveriges tidligere statsminister sier blankt nei til et samarbeid med Sverigedemokraterna.

Publisert: 09.09.18 20:58

– Et samarbeid med Sverigedemokraterna er fullstendig uaktuelt, sier Bildt til VG.

Han er en av de nesten 500 gjestene på Moderaternas valgvake. Også tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt er på plass, men hans etterfølger Anna Kinberg Batra – som gikk av etter at hun hadde åpnet opp for muligheten for et SD-samarbeid – er ikke ventet å komme.

– Nå fosser jo Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson fram og ser ut som at det blir Sveriges nest største parti, mens ditt gamle parti Moderaterna i dag tyder på å det tredje største?

– Likevel kan vi ikke samarbeide med et parti med den nazistiske historien som Sverigedemokraterna har, og den rasismen som gjennomsyrer deres politikk. Jeg ser det som fullstendig uaktuelt å samarbeide med et slikt parti. I tillegg til det jeg nå har nevnt, er Sverigedemokraterna et anti-Europa-parti, det gjør det jo ikke bedre, sier den profilerte EU-tilhengeren, tidligere statsministeren og utenriksministeren til VG i Stockholm.

Hedersgjest hos Moderaterna

I flere tiår preget Carl Bildt svenske politikk. I dag er han en internasjonalist som hver eneste dag tvitrer sine politiske meninger til sine følgere.

På Moderaternas valgvake er Carl Bildt en av hedersgjestene, og en populær samtalepartner og analytiker for så vel partivenner som pressefolk.

Tidligere på valgdagen var Carl Bildt gjest på CNN for å diskutere det skjebnetunge valget. Der fikk han spørsmål om integrasjon.

– Det er en stor jobb som kreves, og mange er urolige for at rettssikkerheten skal få for mye juling.

Må få tilbake «håpet»

Den tidligere statsministeren snakket også om viktigheten av å få tilbake «håpet».

– Jeg tror at det som er nødvendig for Sverige og andre europeiske land, er at vi må få tilbake håpet. Utviklingen som vi har sett de seneste ti årene er at det har vært mer redsel. Fremtiden ser ikke like håpefull ut lenger, sa han.

– Den ser mer problematisk ut og det finnes en sannhet i det. Vi lever i en mer komplisert verden. Politikk har til en viss grad gått for langt, vi må få tilbake håpet. Men det er lettere sagt enn gjort, sa Bildt til TV-kanalen.