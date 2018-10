Jönköpings läns museum Foto: VELBEVART: Det 85 centimeter gamle sverdet fra jernalderen beskrives som usedvanlig godt bevart.

Jente (8) med spektakulært arkeologisk funn: «Pappa, jeg fant et sverd!»

Sommerens badetur resulterte i det Jönköpings läns museum kaller et spektakulært funn. Ei åtte år gammel jente fant et minst 1000 år gammelt sverd.

Sverdet fra jernalderen ble funnet på en halvmeters dyp, da Saga (8) var på badetur i sommer. Funnet ble gjort i Jönköping-området i Sverige.

– Jeg kjente noe med hånden, og trodde det var en pinne. Da jeg løftet den opp hadde den et slags håndtak som minnet om et sverd. Jeg løftet det opp og ropte: «Pappa, jeg fant et sverd!», forteller Saga til lokalavisen Värnamo Nyheter .

Det 85 centimeter lange sverdet beskrives som godt bevart, ja, til og med treet og læret på sliren hadde overlevd tidens tann.

– Vi vet ikke hvorfor sverdet havnet i vannet, skriver museet, som kaller funnet bemerkelsesverdig og veldig interessant.

Jentas familie kontaktet arkeolog Annie Rosén ved Jönköpings läns museum, og museet, og museet kallet funnet spektakulært . Nøyaktig hvor gammel sverdet er, er for tidlig å si, men arkeologene antar det er mellom 1000 og 1500 år gammelt.

Sverdet var ikke det eneste som ble funnet i området. Arkeologene fant blant annet et 1600 til 1700 år gammelt smykke i samme område.