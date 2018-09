FRONTER: President Donald Trump slår hardt tilbake mot forfatter og journalist Bob Woodward. Foto: Mandel NGAN og Jim WATSON / AFP

Trump ut mot bok: Oppdiktede historier

2018-09-04T23:44:30Z

I en ny bok fra Washington Post-journalist Bob Woodward, hevdes det at flere av Donald Trumps medarbeidere har kalt ham en idiot og kunnskapsløs.

Woodward er kjent for å være en av journalistene bak Watergate-avsløringen da Nixon var president, og har også bidratt til to av avisens Pulitzer-priser. Nå er han aktuell med boken «Fear: Trump in the White House» som utgis 11. september, som blant andre Washington Post har fått tilgang til.

Woodward viser i boken til et møte der Trump skal ha spurt sitt eget nasjonale sikkerhetsråd 19. januar i år om hvorfor USA opprettholder en dyrebar tilstedeværelse på Korea-halvøya.

– Vi gjør dette for å hindre tredje verdenskrig, skal forsvarsminister Jim Mattis ha forklart, og etter møtet skal han ifølge boken ha sagt til kolleger at Trump hadde kunnskapsnivå som tilsvarer en ti– eller elleveåring.

I en rekke Twitter-meldinger natt til onsdag, går Trump ut mot boken. Han tvitrer blant annet en uttalelse fra forsvarsminister Mattis, der Mattis sier «De foraktfulle ordene om presidenten som Woodwards bok hevder jeg sa, ble aldri uttalt av meg eller i mitt nærvær. Selv om jeg normalt liker å lese fiksjon, er dette en egen Washington-sjanger hans anonyme kilder ikke gir noen troverdighet.»

Ifølge boken skal Trumps stabssjef John Kelly under et møte ha sagt at presidenten har gått av hengslene og er en idiot. Kelly skal også ha stilt spørsmål ved Trumps mentale tilstand.

– Det er meningsløst å forsøke å overbevise ham om noe som helst. Han har sporet fullstendig av. Vi er i galskapens by, hevder boken at Kelly sa.

Stabssjef Kelly benektet allerede i vår NBC News' opplysninger fra kilder i Det hvite hus om at Kelly hadde kalt Trump en idiot ved flere anledninger. Trump tvitrer natt til onsdag også en ny uttalelse fra Kelly, der det blant annet står:

«Det er ikke sant at jeg kalte presidenten en idiot – faktisk er det motsatt. Som jeg sa i mai og fremdeles står for: «Jeg tilbringer mer tid med presidenten enn noen andre, og vi har et veldig ærlig og sterkt forhold. Han vet alltid hvor jeg står, og vi vet begge at denne historien er totalt «bullshit».»

I en uttalelse fra pressesekretær Sarah Sanders, sies det at «Denne boken er ikke annet enn fabrikkerte historier.»

Presidenten selv tvitrer «Woodward-boken er allerede avkreftet og betvilt av forsvarsminister James Mattis og stabssjef John Kelly. Deres sitater var oppdiktede bløffer, et forsøk på å lure leserne. Det gjelder også andre historier og sitater. Agerer Woodward for demokratene? Legger dere merke til timingen?»