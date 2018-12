GODE VENNER: Louisa Vesterager Jespersen og Glen Martin forble gode venner etter at forholdet tok slutt i sommer. Foto: Privat

Ekskjæreste om Louisa: – Hun ville utforske alle verdenshjørner

UTENRIKS 2018-12-21T17:06:46Z

I høst padlet de kajakk sammen. Mandag fikk han melding av en kamerat om at ekskjæresten og vennen Louisa Vesterager Jespersen var drept.

Publisert: 21.12.18 18:06

Sommeren for to år siden fikk en dansk kvinne sommerjobb i et raftingfirma på Sørlandet. Der møtte hun nordmannen som skulle bli kjæresten hennes de neste to årene, Glen Martin.

– Moren min og onkelen min sa etterpå at de kunne se på henne at hun likte meg fra første øyeblikk, sier Martin til VG.

Han beskriver at det var et kjennetegn ved henne at hun lyste opp hverdagen til dem rundt seg.

Vesterager Jespersen hadde aldri prøvd seg på rafting tidligere, men fikk opplæring som padleguide den sommeren.

– Jeg var mye involvert i opplæringen. Etter en måneds tid ble vi kjærester, sier han.

Det første året de var kjærester, studerte Versterager Jespersen i Danmark, mens Martin gikk friluftslinjen i Bø i Telemark. Siden flyttet hun til Norge og begynte på det samme studiet.

– Det var perfekt for henne å studere friluftsliv. Da hun begynte så man raskt at hun var i sitt rette element. Det var der hun hørte hjemme.

De to var sammen i to år, men fant ut i sommer at de ikke elsket hverandre lengre, og skiltes som bestevenner, skriver Glen Martin om Vesterager Jespersen i et Facebook-innlegg .

– Det knuser mitt hjerte at det finnes noen som ville deg vondt, du så alltid det aller beste i folk og du brakte ut det beste i folkene rundt deg.

Saken er også omtalt av Dagbladet .

– Bærer deg med meg

Han beskriver den turglade jentas fascinasjon for naturen og evnen hennes til å se skjønnhet i de små tingene.

– Aner ikke hvor mange ganger vi var på tur sammen hvor jeg snur meg og du var forsvunnet, for så å finne deg langt bak meg fordi du måtte se nærmere på en nydelig blomst, utsikt eller et eller annet som den gjennomsnittlige person ikke ville lagt merke til engang, skriver Martin.

Til VG utdyper han at hun var nysgjerrig og søkte opplevelser.

– Vet du hva det var som gjorde at hun ville dra til Marokko?

– Jeg tror det var som med alt annet, hun ville utforske alle verdenshjørner. Hun ville ned for å gå i fjellene. Det er lett tilgjengelig og en grei plass å gå på denne tiden av året, sier Martin.

Hennes glede ved naturen er noe han vil ta med seg videre.

– Jeg bærer deg med meg resten av veien og tar deg med opp på fjellene og ned elvene du aldri fikk muligheten til å erfare.

Padlet mye sammen i høst

Selv om forholdet var slutt dem imellom, forble de gode venner og holdt kontakten.

– Vi har padlet mye kajakk sammen i høst. Sist jeg snakket med henne var nok på julebordet til friluftsliv.

Han fikk høre om drapene i Marokko mens han var på ferie med familien i Skottland. Det var moren hans som leste om det på nettet.

– Jeg visste at hun hadde reist ned der, men jeg tenkte at det ikke kunne være dem. Jeg tenkte at det sikkert var mange andre der.

Samme kveld fikk han en telefon fra en kamerat som var på klatretur i Marokko om at Louisa var en av de to drepte.

– For å få plass til deg i mitt hjerte, måtte jeg også gi deg en del av mitt. Så en del av meg døde mandag morgen, men det betyr også at en del av meg er med deg hvor enn du er nå, skriver Martin på Facebook.

– Unik og elsket

Ekskjæresten skryter av henne som en omsorgsfull, omtenksom og inkluderende person, men viser også at hun var et sammensatt menneske.

– Du var også godt kjent for å være distre, treg og klumsete. Disse egenskapene som fikk så mange av oss til å klø oss i hodet, men det var nettopp disse som gjorde deg unik og elsket.

Han sier til VG at det lå i personligheten hennes å lette stemningen blant dem hun var rundt. Hun tok utfordringer med et smil og kunne finne på å le dersom noe gikk galt.

– Hun så det morsomme i enhver situasjon. Hun kunne kjøre en bil i grøfta og le av det. Folk rundt henne ble veldig oppløftet av hennes nærvær.

I Facebook-innlegget oppfordrer Martin folk til å samle seg i sorgen og spre kjærlighet, ikke hat.

– Jeg vil at alle som leser dette skal ringe eller sende en melding til noen de er glade i og fortelle dem hvor mye de betyr.

Vesterager Jespersen (24) og hennes norske venninne Maren Ueland (28) ble funnet drept ved en sti på vei mot fjellet Toubkal i Marokko mandag 17. desember.

Tirsdag ble en mann pågrepet i Marrakech, mistenkt for drapene. Ifølge påtalemyndigheten har han bånd til en ikke navngitt terrorgruppe. Ytterligere tre menn ble pågrepet på en buss på utenfor Marrakech torsdag.