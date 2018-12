DREPT: 14-årige Viktorija Sokolova forsvant 11. april og ble dagen etter funnet drept. Foto: SWNS

16-åring dømt for voldtekt og drap på Viktorija Sokolova (14)

UTENRIKS 2018-12-15T02:13:56Z

En gutt på 16 år er nå dømt for brutal voldtekt og drap på 14-åringen i en park i Wolverhampton etter å ha kontaktet henne på Facebook Messenger.

Det var i Wolverhampton Crown Court tenåringsgutten ble funnet skyldig i voldtekt og drap torsdag. Domsavsigelsen kommer først 22. januar. 16-åringen kan ikke navngis i og med at han er mindreårig, men retten fikk beskrevet de brutale handlingene han er dømt for å ha begått.

Han skal ifølge BBC ha kontaktet henne på Facebook Messenger 11. april. Sent på kvelden gikk skolejenta Viktorija til en paviljong i West Park i Wolverhampton. Der skal hun ha blitt slått i hodet med en hammer-lignende gjenstand minst 21 ganger. Dette forårsaket flere brudd på hodeskallen og ryggraden.

Ifølge Telegraph angrep gutten fordi hun ikke ville ha sex med ham.

16-åringen er dømt for å ha voldtatt henne og deretter ha slept henne 150 meter gjennom parken, hvor han plasserte henne over en benk. En som gikk tur med hund fant den delvis avkledde kroppen neste morgen.

Politiet sier angrepet var så voldsomt at de fant tre av jentas tenner, og en øredobb som var revet fra øret, blant blodsporene på paviljongen.

Den drapsdømte hevdet i retten at de to hadde sex med samtykke mens Viktorija var i live. Men overvåkningskameraer fanget opp at han forsøkte å dekke over hva han hadde gjort ved å gjemme klær og kaste offerets telefon mot en innsjø. Han gjemte også mobilen han brukte til å kontakte 14-åringen bak et klesskap, ifølge politiet.

Fikk fingeravtrykk fra video

I timene etter drapet brukte han brorens telefon til å søke på hvordan man slettet et Facebook-konto permanent. Han filmet også seg selv mens han skrollet gjennom Notes på sin iPhone. Ansiktet var ikke synlig, men hendene var det. Opptaket var av så høy kvalitet at etterforskerne kunne bruke det til å sammenligne et fingeravtrykk på skjermen med den dømtes fingeravtrykk.

Ifølge Telegraph er dette første gang et fingeravtrykk er hentet fra et videoopptak.

Guttens forsvarer hevdet at Viktorijas foreldre var involvert i drapet, siden mikroskopiske spor av stefarens sød ble funnet i hennes undertøy. Rettstekniske eksperter mente DNA-overføringen hadde skjedd på uskyldig vis, men forsvareren vektla et turbulent forhold mellom 14-åringen og stefaren. 16-åringen selv nektet å vitne, og begrunnet det med at han hadde lærevansker, ifølge BBC. Drapspersonen og offeret skal ha vært venner.

Risikerer livstid i fengsel

– Det er over fatteevne at noe slikt kunne skje oss. Jeg spør hele tiden Gud hvorfor dette har hendt oss, sa Viktorijas mor Karolina Valantiniene i retten.

Dommer Jeremy Baker har bedt om en psykiatrisk undersøkelse av 16-åringen før dommen skal avgis, men advarte også i retten at «det kun er én dom» han kan avgi. 16-åringen risikerer livstid i fengsel.