EU-domstolen: Storbritannia kan angre på brexit

Storbritannia står juridisk fritt til å angre på varslet om EU-utmelding, slår EU-domstolen fast. Men når brexit eventuelt er et faktum, er det for sent.

Dagen før den skjebnesvangre avstemningen om brexit i Underhuset i det britiske parlamentet slår EU -domstolen i en kjennelse fast at Storbritannia kan trekke seg fra varselet om at de melder seg ut av EU.

Muligheten står åpen frem til utmeldingen trer i kraft.

Siden Storbritannia er det første landet som har varslet utmelding etter EU-traktatens artikkel 50, har dette ikke tidligere blitt behandlet juridisk.

Konklusjonen bygger på tanken om at ingen mot sin vilje kan tvinges ut av unionen. Bakgrunnen for kjennelsen er at en skotsk domstol ba EU-domstolen vurdere spørsmålet.

Det er foreløpig full usikkerhet knyttet til hva som vil skje hvis Underhuset i morgen sier nei til avtalen. Det er ventet at regjeringen tar resultatet til etterretning og forhandler frem en ny avtale, eller at det blir fremmet mistillit mot May.

Statsministeren har i sin kamp for å sikre flertall for brexit-avtalen truet med at et nei kan bety at det ikke blir noen brexit-avtale i det hele tatt. Med dagens kjennelse slår altså EU-domstolen fast at det juridisk ikke ligger noe i veien for den muligheten.

Søndag kom den tverrpolitiske brexit-komiteen med knallhard kritikk av Mays brexit-avtale. Den er ifølge komiteen «et enormt steg ut i det ukjente».