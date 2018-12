GAL BIKKJE: James «Mad Dog» Mattis ble ansett som en av de mest ansvarlige i kretsen rundt Trump. Foto: Jacquelyn Martin / AP

James Mattis med avskjedsbrev til de ansatte

Avtroppende forsvarsminister James Mattis ber troppene tro på landet i avskjedsbrevet sitt.

Publisert: 31.12.18 19:20

Sent mandag kveld, amerikansk tid, skal James Mattis ringe sin arvtager Patrick Shanahan for å markere sin avgang som forsvarsminister, skriver ABC News .

I den seremonielle telefonsamtalen leser de to mennene fra hvert sitt manus, og legger på før midnatt. Deretter informerer Pentagon , det amerikanske forsvarsdepartementet, Det hvite hus om at ministerposten formelt er overført.

Mattis annonserte sin avgang tidligere denne måneden, og hadde egentlig tenkt å tre av i slutten av februar. Han forklarte avgangen i et oppsiktsvekkende krast åpent brev .

Da Trump oppdaget innholdet i brevet noen dager senere, fremskyndet han Mattis’ avgang til den 1. januar, etter sigende i raseri .

Nyttårsaften slapp forsvarsministeren et avskjedsbrev til troppene og de sivilt ansatte i departementet. Brevet er ikke like krast som det forrige, men president Trump glimrer med sitt fravær. I stedet siterer han et av president Abraham Lincolns brev til borgerkrigsgeneralen Ulysses S. Grant fra 1865:

«La ingenting som hender endre, hindre eller forsinke dine militære forflytninger eller planer» , kan frasen oversettes til på norsk.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP leser mellom linjene og tolker sitatet som en henvisning til Trumps omstridte sikkerhetspolitikk.

I brevet formaner også Mattis om at de forsvarsansatte beholder troen på landet og står stødig sammen med de allierte, mot USAs fiender.

Viseforsvarsminister Patrick Shanahan trår altså til ved midnatt, lokal tid. Han lovprises av presidenten.

– Jeg er veldig glad for å kunngjøre at vår veldig talentfulle viseforsvarsminister Patrick Shanahan blir fungerende forsvarsminister fra og med 1. januar 2019. Patrick har en lang merittliste fra da han var viseforsvarsminister og også fra da han arbeidet i Boeing. Han kommer til å være fantastisk, skrev Trump på Twitter tidligere..