Russland-etterforskningen: Fire tidligere Trump-medarbeidere er til nå idømt fengsel

Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i det amerikanske valget, har så langt ført til at fire personer er dømt til fengselsstraffer. Den siste i rekken, Trumps tidligere advokat, fikk hele tre år.

Siden spesialetterforsker Mueller startet sin etterforskning 17. mai i fjor, har nettet strammet seg til rundt flere personer i presidentens nærmeste sirkel.

Etterforskningen skal avdekke hvorvidt Russland blandet seg inn i presidentvalget høsten 2016 for å skade kandidaturet til Hillary Clinton, med det resultat at Trumps vinnersjanser økte.

Etter flere dommer som et resultat av etterforskningen er det flere som peker på at også Trump etter hvert kan ende opp med å sitte i saksa .

Michael Cohen, president Trumps tidligere advokat og personlige «fixer», ble onsdag dømt til tre års fengsel for både skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen.

Dommeren i saken understreket at Cohen handlet etter instruks fra Trump .

– Jeg tar fullstendig ansvar for hver av tiltalepunktene som jeg erkjente skyld for, de personlige og de som involverer USAs president, sa Cohen før domsavsigelsen.

Cohens advokat sa etter dommen at Cohen nå står fritt til å fortelle hele sannheten, og at Cohen ønsker å fortelle sannheten om Donald Trump, men først etter at Mueller har lagt frem sin rapport.

Presidenten har gjentatte ganger den siste tiden hevdet at Cohen er en løgner, og kaller det hele en «heksejakt».

George Papadopoulos

Rådgiver for Trump-kampanjen foran presidentvalget 2016, George Papadopoulos, ble i september dømt til 14 dagers fengsel , i tillegg til en bot på 9 500 dollar og 200 timers samfunnsstraff, etter å ha sagt seg skyldig i å ha løyet til FBI.

Papadopoulos var den første til å bli siktet som følge av Mullers etterforskning.

Løgnen den tidligere rådgiveren serverte omhandlet blant annet hans kontakt med den London-baserte professoren, Joseph Mifsud, som har nære bånd til Kreml. Mifsud fortalte under et møte med Papadopoulos at russiske myndigheter hadde «tusenvis av e-poster» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

I et intervju med storavisen The New York Times har Papadopoulos grunngitt det å lyve for FBI med at han ønsket å beskytte seg selv og Trump-kampanjen mot det som «sannsynligvis var en ulovlig handling, eller farlig informasjon».

Richard Pinedo

Dataeksperten fra California, Richard Pinedo, knyttes også til ulovligheter i Trumps valgkampanje. Amerikaneren innrømmet blant annet å ha begått identitetstyveri, som ble brukt til å skjule ulovlige pengeoverføringer til kampanjen. Ifølge CNN kom pengene fra Russland.

Pinedos advokat har imidlertid sagt at klienten hans ikke var klar over hverken identiteten til donorene, eller hva pengenes formål var.

Pinedo ble dømt til seks måneders fengsel, og har i etterkant samarbeidet med etterforskerne, skriver CNN.

Alex van der Zwaan

Den nederlandske advokaten, Alex van der Zwaan, ble i april i år dømt til 30 dager i fengsel, og en bot på 156 000 kroner . Han ble med det den første til å bli dømt i Mueller-etterforskningen. Også han er funnet skyldig i å fare med løgn.

Nederlenderen var det første til å bli dømt i forbindelse med Muellers etterforskning.

Advokaten løy til etterforskerne om sin kontakt med den tidligere Trump-rådgiveren Rick Gates. Van der Zwaan var tidligere ansatt i det internasjonale advokatbyrået Skadden Arps, som jobbet med prosjekter i Ukraina sammen med Gates og tidligere leder for Trump-kampanjen, Paul Manafort.

Manafort ble i august i år funnet skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter , deriblant skattesvindel. Tiltalepunktene er først og fremst knyttet til jobben han har gjort for Moskva-vennlige politikere i Ukraina fra 2004 fram til 2014. Men han er også etterforsket for en mulig rolle i det påståtte samarbeidet mellom Trumps valgkampapparat og russiske myndigheter.

Hans tidligere makker, og medarbeider på Trump-kampanjen, Rick Gates har sagt seg skyldig i konspirasjon mot USA , og for å ha kommet med falske uttalelser. Han fungerer nå som aktoratets stjernevitne.

Også Michael Flynn, Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, har erkjent seg skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland .

Trenger ikke få konsekvenser

At flere personer rundt presidenten nå er idømt straff, trenger ikke nødvendigvis være ensbetydende med at nettet også snører seg til rundt presidenten, mener Hilmar Mjelde, postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Dommene har ingenting å si for ham umiddelbart. Han kan ikke straffeforfølges som sittende president, og han ville ikke bli felt i riksrett for et valgkampfinans-lovbrudd. Han har ekstraordinær juridisk beskyttelse som president, og jeg har ikke sett noe enda som kan felle ham. Han kan få politisk trøbbel, men ikke juridisk, der vi står i dag, sier Mjelde til VG og legger til:

– Spørsmålet er om Mueller sitter på mer og alvorlig bevis mot Trump for større lovbrudd. Det vet vi ikke.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN * I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske påstander om kontakt mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA. * I februar 2017 skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter. * I februar 2017 viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler. * Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette. * I mars 2017 ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det. * Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsket Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey avsatt av Trump. * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget. * I juli 2017 ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni året før hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet. * I oktober 2017 ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. * En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. * 1. desember 2017 ble det kjent at Michael Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt, noe Flynn har innrømmet. Han er ennå ikke dømt. * 16. februar 2018 opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. * 9. april foretar FBI en razzia mot Trumps tidligere advokat Michael Cohen etter henvisning fra Mueller. Noen måneder senere sier Cohens advokat, Lanny Davis, at Cohen gjerne vil bidra i Russland-etterforskningen. * 13. juli 2018 opplyser justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning har tiltalt tolv agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten for blant annet hacking av Demokratene før valget. * 21. august 2018 blir Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Hans forretningspartner Rick Gates, som har erklært seg skyldig i to forhold, vitner mot ham under rettssaken. * 7. november får USAs justisminister Jeff Sessions sparken. Han erstattes av Matthew Whitaker, som tidligere har uttalt seg svært kritisk om Muellers arbeid. * 21. november 2018 bekrefter Trump at han har gitt skriftlige svar på spørsmål fra spesialetterforsker Robert Mueller om Russlands antatte valginnblanding. * 12. desember 2018 dømmes trumps tidligere advokat Michael Cohen til tre år i fengsel for skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen (Kilde: NTB)

Flere peker imidlertid på at en fremtidig tiltale mot presidenten er sannsynlig .

– Han kan bli den første presidenten på ganske lang tid som står i reell fare for å havne i fengsel, sa demokraten Adam Schiff, som fra januar skal lede Husets etterretningskomité, til CBS i helgen.

