SKAL TIL SAUDI-ARABIA: Mike Pompeo på vei om bord i flyet på flybasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland. Foto: LEAH MILLIS / AFP

Journalist-forsvinningen: Pompeo på vei til Saudi-Arabia

UTENRIKS 2018-10-16T06:13:56Z

Den amerikanske utenriksministeren skal blant annet møte den saudiske kongen for å diskutere den mystiske Jamal Khashoggi-forsvinningen.

Publisert: 16.10.18 08:13 Oppdatert: 16.10.18 08:32

Mike Pompeo ankommer i dag Riyadh i Saudi-Arabia . Han er sendt til landet i forbindelse med forsvinningen av journalisten Jamal Khashoggi, som ikke har blitt sett siden han gikk inn i det saudiske konsulatet i Istanbul for to uker siden.

Det er ventet at den amerikanske utenriksministeren skal ha samtaler med kong Salman, før han drar videre til Tyrkia, melder Sky News .

Bakgrunn: Dette er saken

CNN: Planlegger innrømmelse

Det er sprikende forklaringer om hva som skal ha skjedd med Khashoggi, som forsvant sporløst 2. oktober. Tyrkiske myndigheter mener at journalisten er blitt drept inne på konsulatet , men Saudi-Arabia nekter for dette.

Mandag kom det nye opplysninger i saken. Ifølge to CNN-kilder forbereder Saudi-Arabia nå en rapport der det fremgår at Khashoggi døde som følge av et feilslått avhør og at hensikten var å bortføre ham fra Tyrkia.

En av de to kildene sier til kanalen at rapporten ikke er ferdig ennå, og at ting kan bli endret underveis.

Avis: Saudi-Arabias kronprins ville lokke Khashoggi hjem

Trump: – Vil bli straffetiltak

President Donald Trump har antydet straffetiltak mot Saudi-Arabia i forbindelse med forsvinningen.

– Vi skal komme til bunns i dette, og det vil bli strenge straffetiltak, sier han i et intervju med CBS' nyhetsmagasin «60 minutes».

Selv om saudierne nekter for at drept Khashoggi, åpner Trump for at de kan være ansvarlige.

– Kan de ha gjort det? Ja, sier han i intervjuet.