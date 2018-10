OVERLEVDE: Rabbi Jeffrey Myers forteller om dramatiske minutter da Robert Bowers åpnet ild i Tree of Life-synagogen. Synagogen er i bakgrunnen. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Grufulle skildringer fra synagogemassakren: – Jeg kommer til å dø

UTENRIKS 2018-10-30T18:50:06Z

De overlevende etter skytingen Tree of Life-synagogen i USA forteller om dramatikken som utspilte seg, da 11 personer ble skutt og drept under navnefesten lørdag.

Publisert: 30.10.18 19:50

En av dem er rabbiner Jeffrey Myers. Til nødsentralen kunne Myers hviske i telefonen at han befant seg på det venstre loftet alene. Han kunne ikke se personen som da hadde drept åtte personer i synagogen. Det hadde gått en stund siden siste han hørte skudd fra det semiautomatiske våpenet.

Les også: Dette er ofrene etter synagogemassakren.

Idet han hører skritt bak ham, stuper Myers inn på det nærmeste badet og barrikaderer seg der. «Jeg kommer til å dø», tenkte han, mens han vurderte å sende familien en video der han sa farvel til dem.

Det er skildringen han gir til nyhetsbyrået AP.

En times skuddveksling

Rabbi Jeffrey Myers kom fra synagogeskytingen i Pittsburgh med livet i behold. Det gjorde ikke de 11 personene 46 år gamle Robert Bowers rakk å skyte, før han ble pågrepet av politiet.

Politiet fikk melding om skytingen 09.54, og klokken 11.08, en drøy time etter politiet ankom stedet, overga han seg. Bowers blødde da fra flere skuddsår.

Før politiet klarte å stoppe ham, ble seks personer skadet i skuddvekslingen. I tillegg til dette ble to sivile skadet under skytingen.

Antijødisk

Rett før han tok seg inn i synagogen, hadde han lagt ut flere hatefulle ytringer mot jøder på sosiale medier. Klokken 09.49, ett minutt før han gikk inn, skrev han følgende:

– Jeg kan ikke se på at folket mitt blir slaktet. Følg med, jeg går inn.

Bowers kom med antijødiske utrop under skytingen, som at «alle jøder må dø».

Ifølge amerikanske medier skal Bowers være glødende antisemitt. Av den grunn støtter han heller ikke president Donald Trump , som ifølge Bowers skal være for «myk» overfor jøder og Israel, meldes det.

Hatkriminalitet

Skytingen blir etterforsket av det føderale politiet FBI som hatkriminalitet.

President Donald Trump har sagt at Bowers burde få dødsstraff for skytingen. I etterkant sier han at skytingen har lite å gjøre med våpenlovgivningen.

– Dersom de hadde hatt beskyttelse på innsiden, ville resultatet vært mye bedre.

Han betegner hendelsen som knusende.

– Det er en forferdelig ting som foregår med hat i landet vårt, sier den amerikanske presidenten.

Amerikanske myndigheter har ikke betegnet hendelsen som et terrorangrep.