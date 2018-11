MØTER FOLKET: Donald trump på et valgkampmøte på Pensacola International Airport i Florida lørdag. Foto: Evan Vucci / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Trump stryker på faktasjekk: Gir falske eller villedende fakta 30 ganger om dagen

UTENRIKS 2018-11-04T01:27:44Z

Faktasjekkere har regnet seg fram til at president Donald Trump har kommet med falske eller villedende påstander 30 ganger om dagen de siste syv ukene.

Publisert: 04.11.18 02:27 Oppdatert: 04.11.18 02:47

Mellomvalget omtales som det viktigste i USA på lang tid. Amerikanerne stemmer fram senatorer og representanter til Kongressen. I dag har Republikanerne flertall i begge kamrene i Kongressen, og det skal mye til for at Demokratene får flertall i begge.

Mye står på spill for Trump om Demokratene vinner – og han har selv vært aktiv med flere valgkampmøter til støtte for Republikanernes representanter.

The Washington Post skriver at Trump kom med 1318 falske eller villedende påstander i sine første ni måneder som president. Det tilsvarer fem om dagen.

Ifølge avisen har han kommet med falske eller villedende påstander hele 1419 ganger de siste syv ukene før mellomvalget - noe som tilsvarer 30 ganger om dagen i snitt. Det vil si seks ganger så ofte som de første ni månedene som president.

Under valgkampmøtene har han både skrytt av seg selv og sine bragder som USAs president, men ikke alt har vist seg å stemme. Dette strøk han på i The New York Times ’ faktasjekk:

Trump sa i et intervju med Axio s den 30. oktober i år.:

– Vi er det eneste landet i verden hvor en person som kommer hit og får barn, og barnet automatisk blir amerikansk statsborger ... med alle fordeler det medbringer.

The New York Times har faktasjekket påstanden og konkludert med at den er falsk. Ifølge avisen gir 30 andre land, blant annet Mexico og Canada, også automatisk statsborgerskap til barn som blir født i landet. Tallene er hentet fra studier gjennomført av Center for Immigration Studies og Numbers USA – som begge støtter en strengere innvandringspolitikk.

Trump sa på et valgkamprally i Charlotte i North Carolina den 26. oktober i år:

– Det er en by i California hvor de faktisk har forsøkt å ta over byrådet. Kun illegale innvandrere styrer byrådet.

Til tross for at det er noen få eksempler på at ulovlige innvandrere på ulikt vis er en del av lokale myndigheter i California, er også denne påstanden falsk, ifølge The New York Times.

Avisen har snakket med to uavhengige professorer i politiske studier som begge sier de ikke kan komme på én eneste by hvor man kan stille til valg uten å være amerikansk statsborger.

Trump har tidligere sagt at det muligens er terrorister fra Midtøsten som reiser sammen med meksikanske migranter i den mye omtalte migrant-karavanene Han har både skrevet om karavanen på Twitter og besvart spørsmål fra journalister i Det hvite hus.

The New York Times har snakket med tjenestefolk i kontraterrortjenesten, som forteller at terrororganisasjoner som forsøker å krysse den amerikanske grensen med søramerikanske migranter ikke utgjør noen spesifikk trussel.

Det finnes altså ingen dokumentasjon for påstanden.

Migrant-karavanen har vært et tema på flere av Trumps valgkampmøter. Blant annet under et rally i Houston den 22. oktober påsto Trump at demokratene sto bak karavanen:

– Vet dere hvordan karavanen startet? Vet noen hva det betyr? Jeg tror Demokratene hadde noe med det å gjøre.

Også disse påstandene mangler dokumentasjon. The New York Times har tidligere skrevet om karavanens oppstart med en liten gruppe i Honduras.

Trump sa på et valgkamprally i Mosinee, Wisconsin, den 24. oktober:

– Dere vet, mange presidenter får aldri muligheten til å utpeke en høyesterettsdommer. Her er vi, mindre enn to år senere, vi har fått inn to. Sant?

The New York Times korrigerer påstanden. Alle, med unntak av fire, amerikanske presidenter har utpekt dommere til høyesterett. Dataene er hentet fra Kongressens søkertjeneste.

I et intervju med The Wall Street Journal den 23. oktober, sier Trump:

– Jeg var alltid kritisk til president Bush for å ha angrepet Irak.

Trump har gjennom sin egen valgkampanje hevdet å ha vært imot Irak-krigen. Likevel svarte han «Ja, jeg er vel det» på spørsmål om han var for invasjonen av Irak i et intervju i 2002.

Trump sa til reportere i Det hvite hus den 23. oktober:

– Jeg dro til Saudi-Arabia på grunnlag av at de skulle kjøpe hundrevis av milliarder – ting verdt mange milliarder av dollar. Og det totale beløpet er omkring 450 milliarder dollar, 110 milliarder dollar for militæret. 450 milliarder dollar. Jeg tror det er over en million jobber. En million til over en millioner jobber.

Ifølge The New York Times er tallene enormt overdrevet. Avisen skrev i fjor om de 110 milliardene som ble tilbudt som den militære evnen, og ble av amerikanske myndigheter kategorisert som tiltenkte salg. Myndighetene har opplyst at avtalen har resultert i 14,5 milliarder i iverksatte avtaler.

Defense Security Cooperation Agency opplyser at den militære delen av avtalen totalt utgjør 17 milliarder dollar i godkjente avtaler. Trump-administrasjonen har også offentliggjort at de har brukt 270 milliarder dollar på mulige kommersielle avtaler, hvor noen av avtalene i våpenavtalen også inngår.

Når det kommer til de over én million jobbene Trump påstår han har skapt – mener avisen at tallet er mistenksomt og at de fleste jobbene ble skapt i Saudi-Arabia og ikke USA.

Trump sa under en valgkampsamling i Houston, den 22. oktober:

– Men jeg er en av de mest populære presidentene i historien, og det er bra. Det er bra.

Påstanden er ifølge The New York Times falsk. Tvert imot viser meningsmålingene det motsatte.

Avisen viser til en meningsmåling utført av CNN, s om viser at 40 prosent støtter presidenten – noe som er langt lavere enn de to siste forgjengerne hans. Obama hadde en støtte på 66 prosent og Bush på 61 prosent.

I februar viste en meningsmåling gjennomført av Universitetet i Virginia og Ipsos at Trump er den tredje minst populære presidenten av de tolv siste.

I en Twitter-melding datert 24. oktober, skriver Trump:

– Amerika: Den reneste luften i verden – på langt nær!

Kartet Trump delte med Twitter-meldingen, viste seg å være en manipulert versjon av Verdens helseorganisasjons (WHO) rapport om luftforurensning. Selv om den viser at luften er relativt ren i USA, er den på langt nær den reneste, ifølge The New York Times.

Ifølge WHO database om luftforurensning har åtte andre land bedre luft enn USA – blant andre Canada og Sverige.

Trump sa under en valgkampanjerally i Muohysboro, Illinois, den 27. oktober:

– Jeg husker Dick Grasso, en venn av meg, fantastisk fyr. Han dro til børsen i New York på 11. september, og New York-børsen var åpen dagen etterpå.

The New York Times skriver a t børsen i New York slett ikke åpnet dagen etter terrorangrepet. Børsen gjenåpnet den 17. september, og Trumps gode venn, Dick Grasso, var til stede under gjenåpningen sammen med ordføreren i New York.