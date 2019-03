LA UT VIDEO: Denne mannen utgir seg for å være Brenton Tarrant, en 28 år gammel australsk mann. Han skal angivelig ha vært i kontakt med Anders Behring Breivik. Han filmet seg selv før angrepet på moskeen i New Zealand. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Fengselssjef om mulig Breivik-kontakt: Et slikt brev ville ha blitt stoppet

Fengselsleder i Skien fengsel sier det er minimale sjanser for at terroristen fra New Zealand har vært i kontakt med Anders Behring Breivik.

28-åringen som antas å stå bak det blodige terrorangrepet på New Zealand fredag morgen, antyder i sitt eget manifest at han har vært i kontakt med den norske massemorderen Anders Behring Breivik.

Han hevder også at han skal ha «mottatt en velsigning» av Breivik for sine planer.

Anders Behring Breivik soner fengselsdommen på 21 år under et svært strengt regime i Skien fengsel. Massemorderen har kun kontakt med profesjonelle aktører som fengselsbetjenter, fengselsprest, psykiater og advokatene sine. Han har ingen kontakt med andre innsatte.

– Det er svært lite sannsynlig at det har vært kontakt. De som sitter her er underlagt kommunikasjonskontroll. Eventuelle forsøk på å oppfordre eller initiere kriminalitet blir stoppet. Dette gjelder ikke bare brev, men også telefonkontakt. Internett er det ingen som har på den aktuelle avdelingen, sier fengselsleder Ole Kristian Borhaug til VG.

BLIR STOPPET: Fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug i Skien fengsel, sier alle henvendelser til innsatte på den avdelingen Breivik sitter, blir grundig kontrollert. Kontrollen gjelder alt som går inn og alt som går ut. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hyllester blir stoppet

Fengselslederen mener det er liten grunn til å tro at innsatte på denne avdelingen i Skien kan ha hatt kontakt med noen som er knyttet til terrorangrepet på New Zealand.

– Hvis noen skulle sende brev der Breivik hylles. Vil det gå gjennom?

– Det gjør det jo ikke. Da er det snakk om å oppfordre til eller initiere kriminalitet, sier Borhaug.

– Hva er det innsatte på en slik avdeling kan motta?

– De kan motta brev, men de blir jo nøye kontrollert og blir stoppet, om det er snakk om det som er aktuelt i denne saken, sier Borhaug.

– Går det an å si noe om hva Skien fengsel vil gjøre nå etter denne antydningen fra 28-åringen fra New Zealand?

– Vi mener å ha et rutiner i fengselet som er veldig bra og som ikke gir rom for uønsket kontakt. I de tilfellene det har skjedd avvik, så går vi gjennom rutinene våre, sier Borhaug.

– Kommer dere til å gå gjennom om dere har fått brev fra den personen som er mistenkt på New Zealand nå?

– Jeg mener vi har veldig gode rutiner på hvordan vi håndterer kommunikasjon uten å gå konkret inn på hva dette er fordi det berører våre sikkerhetsrutiner, sier Borhaug.

Må anses som politisak

Tom Alexander Enger, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, har ingen kommentar til om de vil be om en redegjørelse fra Skien fengsel.

– Saken må anses som en politisak, sier Enger.

– Hvis denne australieren har sendt brev til fengselet, er det sannsynlig at et slikt brev ville kommet frem?

– På generelt grunnlag vil et brev fra en utenforstående til en innsatt med opplysninger om en planlagt terrorhandling åpenbart ikke passere gjennom kriminalomsorgens kommunikasjonskontroll, sier Enger.

SONER: Anders Behring Breivik soner sin dom i Skien fengsel. Her er han avbildet fra rettssaken da han gikk til sak mot staten i 2016. Foto: Jarle Grivi Brenna, VG

Sendte brev til ekstremister

Selv om Kriminalomsorgen nå peker på gode rutiner, så har det vist seg tidligere at Breivik har pleiet sitt nettverk fra sine soningsforhold.

I løpet av de første månedene i varetekt i 2011 hadde Breivik totalt brevforbud, før praksisen ble mer liberal frem til sommeren 2012.

Da ble Kriminalomsorgen kjent med at han hadde sendt brev til høyreekstreme i andre land, noe som førte til en strengere kontroll og praksis.

Breiviks brevkorrespondanse fortsatte likevel med uforminsket styrke, men til myndigheter, mediene, organisasjoner og til enkeltpersoner uten tilknytning til høyreekstreme miljøer.

En rekke brev er stanset av Kriminalomsorgen, hovedsakelig brev han selv har ført i pennen og som har vært adressert til ideologiske meningsfeller.



«BREVVENNER»: F.v. Thomas Silverstein, Beate Zschäpe, Tyler Bingham, Nicolai Korolev, Berry Mills og Johan Peter Mangs. Alle på bildet er personer Breivik har brevvekslet med.

I dommen han fikk i 2017 etter at han gikk til sak mot staten, ble det understreket hvilken status Breivik har.

«Breivik har en form for heltestatus i enkelte høyreekstreme miljøer. Hans voldsutøvelse har etter det opplyste blant annet vært inspirasjonskilde til alvorlig vold i Tyskland og enkelte kriminelle handlinger (trusler) i Norge. Han har blant annet vært inspirasjonskilde overfor unge mennesker som ikke er knyttet til noe nettverk», sto det i dommen.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, ønsker ikke å spekulere i om den terrorsiktede australieren har hatt kontakt med Breivik, slik han selv hevder.

– Men det er en restriktiv kontroll for å forhindre den type kontakt med høyreekstreme og nynazistiske miljøer. Man forsøker å luke ut nettverksbygging, sier Sejersted til VG.

Regjeringsadvokaten utelukker ikke at Breivik kan ha forsøkt å kode budskap i brev, men viser til brevkontrollen, som har vært den samme i flere år nå.

Også hans forsvarer, Øystein Storrvik, har tidligere uttalt til VG at han regner det som lite sannsynlig at noen har klart å ta kontakt med ham.

– Han har svært begrenset kontakt med omverdenen, så det virker lite sannsynlig at han har hatt kontakt ut fra den virkeligheten jeg kjenner. Breivik er i praksis avskåret fra omverdenen, sier Breiviks advokat, Øystein Storrvik, til VG.